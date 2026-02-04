Americkí agenti nie sú policajti. Taliansky minister ubezpečil, že na ZOH 2026 nemajú výkonnú právomoc

Príslušníci amerického imigračného a colného úradu ICE nebudú mať počas zimných olympijských hier v Taliansku žiadnu operatívnu úlohu, vyhlásil v stredu taliansky minister vnútraMatteo Piantedosi dva dni pred oficiálnym otvorením hier.
Bez právomocí
Piantedosi v parlamente uviedol, že oddelenie Homeland Security Investigations (HSI) bude pôsobiť výlučne v rámci americkej diplomatickej misie. Jeho pracovníci „nie sú operatívci“ a v Taliansku „nemajú žiadnu výkonnú právomoc“.
Pobúrenie, ktoré ich prítomnosť vyvolala, vrátane varovania milánskeho primátora, že počas hier nie sú v meste vítaní, označil minister za „úplne neopodstatnené“.
HSI nie je ICE
HSI sa zaoberá vyšetrovaním globálnych hrozieb, vrátane nelegálneho pohybu osôb, tovaru a zbraní. Pôsobí samostatne od časti ICE, ktorá vykonáva protiimigračné zásahy v USA a čelí ostrej kritike a rozsiahlym protestom pre zabitia súvisiace s činnosťou jej agentov.
„ICE nemôže a nikdy nebude môcť vykonávať operatívnu policajnú činnosť na našom území,“ zdôraznil. Piantedosi pripomenul, že je bežnou praxou, aby krajiny vysielali na olympiády svojich bezpečnostných expertov. Taliansko tak urobilo aj počas hier v Paríži v roku 2024.
Rozsiahle bezpečnostné opatrenia
Talianske úrady pripravujú rozsiahle opatrenia na zaistenie bezpečnosti počas hier, na ktorých sa očakáva účasť svetových lídrov vrátane amerického viceprezidentaJD Vancea, ktorý pricestuje na piatkový otvárací ceremoniál v Miláne.
Podľa úradov bude v dejiskách hier – od Milána až po Dolomity – nasadených 6 000 policajtov a takmer 2 000 príslušníkov armády. Piantedosi uviedol, že medzi nasadenými jednotkami budú pyrotechnici, ostreľovači, protiteroristické tímy aj policajti na lyžiach. Ministerstvo obrany poskytne 170 vozidiel, ako aj radary, drony a lietadlá.