Hnev v Taliansku! Americkí agenti ICE majú počas ZOH 2026 pomáhať s bezpečnosťou

Americkí federálni agenti Úradu pre imigráciu a clá (ICE) budú súčasťou bezpečnostných opatrení počas zimných olympijských hier v Taliansku, ktoré sa uskutočnia od 6. do 23. februára. Uvedená informácia však takmer okamžite vyvolala silnú nespokojnosť a hlasy, že nie sú vítaní.
Podľa dostupných správ bude divízia ICE Homeland Security Investigations (HSI) pomáhať americkému ministerstvu zahraničných vecí a talianskym úradom pri preverovaní a zmierňovaní rizík vyplývajúcich z nadnárodných zločineckých organizácií počas zimnej olympiády na severe Talianska.
ICE zdôraznil, že všetky bezpečnostné operácie zostávajú pod talianskou autoritou a že HSI nebude vykonávať imigráciu ani donucovacie opatrenia v Taliansku, ktoré sú špecialitou iného oddelenia ICE – Enforcement and Removal Operations (ERO).
V Taliansku však panuje výrazný nesúhlas s účasťou ICE, čo súvisí s kritikou ich metód v USA, najmä po incidentoch, ktoré vyústili do úmrtí civilistov počas imigračných razií v americkom Minneapolise.
Starosta Milána, v ktorom sa uskutoční niekoľko olympijských disciplín, jasne vyhlásil, že ICE nie je v Miláne vítaná. „Je to milícia, ktorá zabíja… Je jasné, že tu nie sú vítaní,“ povedal Giuseppe Sala v rádiu RTL 102.5 a vyzval na odmietnutie prítomnosti ICE.
Podobne europoslanec Alessandro Zan z Demokratickej strany označil zapojenie agentov ICE za „neprijateľné“ a poznamenal, že Taliansko nechce jednotlivcov, ktorí porušujú ľudské práva a konajú mimo demokratickej kontroly.
Talianske úrady spočiatku popierali účasť ICE, neskôr však zmiernili vyjadrenia a tvrdili, že pomoc bude obmedzená len na bezpečnosť americkej delegácie. Americký viceprezident JD Vance a minister zahraničných vecí Marco Rubio majú byť prítomní na otváracom ceremoniáli v Miláne naplánovanom na 6. februára.
Prezident lombardského regiónu Attilio Fontana pripustil, že úloha agentov ICE bude defenzívna a zameraná na ochranu delegácie, pripúšťa však, že o ich presnej prítomnosti nemá úplné informácie. Taliansky minister vnútra Matteo Piantedosi uviedol, že „ICE ako taký nikdy nebude v Taliansku operovať“.
Medzinárodný olympijský výbor (MOV) odkazuje ohľadom záležitosti na Americký olympijský a paralympijský výbor (USOPC). V USA vedie ICE tvrdé zásahy proti imigrácii, čo vyvolalo masové protesty. Nedávne úmrtia Renée Goodovej a Alexa Prettiho v uliciach Minneapolisu vyvolali ďalšie vlny pobúrenia.