Americké clá pre Kanadu, Mexiko a Čínu nadobudli účinnosť, krajiny sľubujú Trumpovi odvetu

V utorok nadobudli účinnosť tvrdé americké clá na kanadský, mexický a čínsky tovar. V prípade severoamerických susedov USA sa tak udialo po uplynutí mesačnej lehoty na pozastavenie taríf.

Kanadský tovar bude čeliť 25-percentnému clu, pričom energetické zdroje budú zasiahnuté nižšou 10-percentnou sadzbou, zatiaľ čo mexické produkty budú čeliť paušálnemu poplatku vo výške 25 percent. V súvislosti s Čínou sa dosiaľ desaťpercentné clá zvýšili na 20 %. Trump odôvodnil clá nedostatočným pokrokom týchto krajín v boji proti obchodovaniu s drogami.

Hrozba pre domácnosti aj zamestnanosť

Ekonómovia varujú, že clá by mohli zvýšiť spotrebiteľské ceny a zároveň zaťažiť hospodársky rast a zamestnanosť. Hrozí tiež zvýšenie nákladov pre domácnosti. To by mohlo skomplikovať Trumpove snahy o naplnenie jeho predvolebných sľubov o znížení cien pre Američanov.

Kanadský premiér Justin Trudeau sa v pondelok zaviazal uvaliť na Washington odvetné clá vo výške 25 percent, pričom vo vyhlásení uviedol: „Kanada nenechá toto neodôvodnené rozhodnutie bez odpovede.“ Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová uviedla, že jej krajina má pohotovostné plány.

Peking podá žalobu

Čínske ministerstvo obchodu uviedlo, že pre dodatočné 10-percentné clá podá žalobu na Svetovú obchodnú organizáciu. Čína tiež uviedla, že od budúceho týždňa zavedie nové clá na celý rad poľnohospodárskych produktov dovážaných zo Spojených štátov ako odvetu za zvýšenie taríf Washingtonom.