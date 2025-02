Ak USA uvalia clá na európske tovary, Európa urobí to isté, vyhlásil francúzsky minister financií

Ak USA uplatnia na európske tovary 25-percentné clá, Európska únia podľa francúzskeho ministra financií urobí to isté. Eric Lombard to vo štvrtok povedal pre agentúru AFP. Uvalením ciel na import tovarov z EÚ americký prezident Donald Trump pohrozil v stredu.

„Je jasné, že ak Američania budú trvať na zvýšení ciel, ako to oznámil prezident Trump, EÚ urobí to isté,“ povedal Lombard počas stretnutia ministrov financií organizácie G20 v Kapskom Meste. „Aj keď to nie je vo všeobecnom záujme, aj my musíme chrániť svoje záujmy a záujmy krajín únie,“ povedal Lombard pre AFP.

Americký minister financií Scott Bessent nám povedal, „že rokovania sa začnú 2. apríla,“ konštatoval Lombard a dodal, že EÚ bude „zastupovať európske krajiny s cieľom dosiahnuť spravodlivú dohodu“. „Európa je plne jednotná,“ poznamenal.