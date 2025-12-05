Američania zabili vo východnom Tichom oceáne štyroch údajných pašerákov drog

Trumpov boj proti obchodovaniu s drogami pokladajú mnohí za kontroverzný.
Velenie amerického vojenského námorníctva vo štvrtok uviedlo, že pri útoku na plavidlo údajných pašerákov drog vo východnom Tichom oceáne zahynuli štyria ľudia. Zásahy ozbrojených síl USA proti pašerákom drog, ktoré nariadil šéf Bieleho domu Donald Trump, si doposiaľ v Karibskom mori a Tichom oceáne vyžiadali 87 životov.

Útok bol zameraný na „plavidlo v medzinárodných vodách prevádzkované teroristickou organizáciou. Spravodajské služby potvrdili, že plavidlo prevážalo nelegálne omamné látky a plavilo sa po známej trase obchodovania s drogami vo východnom Tichom oceáne,“ uviedlo na sieti X Južné velenie Spojených štátov.

„Na palube plavidla boli zabití štyria narkoteroristi,“ uvádza sa v príspevku doplnenom o video, na ktorom vidno rýchlo plávajúci motorový čln, ktorý po zásahu neidentifikovanou strelou zachvátili plamene.

Zásahy amerických ozbrojených síl proti údajným pašerákom drog, ktoré už dlhší čas prebiehajú v Karibskom mori, rozšíril v októbri americký prezident Donald Trump aj na východ Tichého oceánu.

