Pri žrebe MS 2026 budú asistovať aj legendy zámorského športu. Aké mená uvidíme?

Pomáhať pri žrebovaní budú aj Tom Brady, Wayne Gretzky a Shaquille O’Neal.
Wayne Gretzky
Legendárny kanadský hokejista Wayne Gretzky. Foto: archívne, SITA/AP
Legendy zámorských profilíg v americkom futbale, ľadovom hokeji, basketbale a bejzbale budú medzi osobnosťami, ktoré sa v piatok v americkom Washingtone budú podieľať na žrebe zloženia základných skupín budúcoročných majstrovstiev sveta vo futbale. Futbalový svetový šampionát sa uskutoční v lete 2026 v USA, Mexiku a Kanade.

Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) potvrdila, že súčasťou žrebu budú aj sedemnásobný šampión NFL Tom Brady, štvornásobný víťaz Stanleyho pohára Wayne Gretzky, štvornásobný šampión NBA Shaquille O’Neal hviezda MLB a Aaron Judge. Akt povedie niekdajší anglický futbalový obranca Rio Ferdinand s moderátorkou Samanthou Johnsonovou.

„Byť súčasťou žrebu majstrovstiev sveta je neuveriteľná česť – je to globálna scéna, o ktorej každý športovec sníva,“ povedal Brady.

Žreb určí rozdelenie 48 tímov na skupiny pre budúcoročný turnaj. Očakáva sa, že na podujatí bude prominentne prítomný aj americký prezident Donald Trump, ktorý by mal dostať novú FIFA cenu mieru, o ktorej v novembri informoval prezident federácie Gianni Infantino.

Aktuálne je známych už 42 zo 48 účastníkov turnaja. O zostávajúcich šesť miesteniek prebehne boj v závere marca 2026. V interkontinentálnej baráži je v hre o dve miesta šesť výberov, v Európe o štyri miestenky bojuje 16 výberov vrátane Slovenska.

