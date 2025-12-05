Trump aj napriek neutíchajúcim bojom podpísal mierovú dohodu s prezidentmi dvoch afrických krajín

Okrem mieru ide aj o kritické minerály.
Pavol Lukáč
Redaktor zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Americký prezident Donald Trump. Foto: SITA/AP.
Americký prezident Donald Trump a lídri Rwandy a Konžskej demokratickej republiky (KDR) podpísali vo štvrtok mierovú dohodu aj napriek tomu, že medzi oboma krajinami vypuklo nové násilie.

Trumpov mier

Trump počas stretnutia s dlhoročným rwandským prezidentom Paulom Kagamem a lídrom KDR Felixom Tshisekedim nezabudol poznamenať, že Spojené štáty podpísali s oboma štátmi aj dohodu o kritických mineráloch.

„Myslím si, že to bude veľký zázrak,“ povedal Trump po podpise dohody v priestoroch Amerického mierového inštitútu, ktorý od štvrtka nesie meno súčasného šéfa Bieleho domu.

Zdržanliví lídri

„Strávili veľa času vzájomným zabíjaním a teraz strávia veľa času vzájomnými objatiami, držaním sa za ruky a ekonomickým využívaním Spojených štátov amerických, ako to robí každá iná krajina,“ povedal v príhovore k obom afrických lídrov americký prezident.

Kagame a Tshisekedi však boli zdržanlivejší, keďže na východe KDR stále zúria boje a ozbrojená skupina M23, ktorú podľa OSN podporuje Rwanda, zaznamenáva v bojoch proti vládnym silám KDR jedno víťazstvo za druhým.

