Trump aj napriek neutíchajúcim bojom podpísal mierovú dohodu s prezidentmi dvoch afrických krajín

Americký prezident Donald Trump a lídri Rwandy a Konžskej demokratickej republiky (KDR) podpísali vo štvrtok mierovú dohodu aj napriek tomu, že medzi oboma krajinami vypuklo nové násilie.
Trumpov mier
Trump počas stretnutia s dlhoročným rwandským prezidentom Paulom Kagamem a lídrom KDR Felixom Tshisekedim nezabudol poznamenať, že Spojené štáty podpísali s oboma štátmi aj dohodu o kritických mineráloch.
Američania zabili vo východnom Tichom oceáne štyroch údajných pašerákov drog
„Myslím si, že to bude veľký zázrak,“ povedal Trump po podpise dohody v priestoroch Amerického mierového inštitútu, ktorý od štvrtka nesie meno súčasného šéfa Bieleho domu.
Zdržanliví lídri
„Strávili veľa času vzájomným zabíjaním a teraz strávia veľa času vzájomnými objatiami, držaním sa za ruky a ekonomickým využívaním Spojených štátov amerických, ako to robí každá iná krajina,“ povedal v príhovore k obom afrických lídrov americký prezident.
Americké ministerstvo financií čiastočne zrušilo sankcie uvalené na ruský Lukoil
Kagame a Tshisekedi však boli zdržanlivejší, keďže na východe KDR stále zúria boje a ozbrojená skupina M23, ktorú podľa OSN podporuje Rwanda, zaznamenáva v bojoch proti vládnym silám KDR jedno víťazstvo za druhým.