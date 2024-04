Američania mali možnosť pozorovať vesmírne divadlo, milióny videli úplné zatmenie slnka (video+foto)

Obyvateľov a návštevníkov Severnej Ameriky v pondelok uchvátilo úplné zatmenie Slnka. Dychberúcemu javu sa prizerali milióny ľudí, pričom len v Spojených štátoch v takzvanom páse totality, kde je zatmenie pozorovateľné celé, ho mohlo vidieť 32 miliónov osôb.

Informuje o tom spravodajský portál CNN. Pozorovatelia v stredovej línii pásu mohli zatmenie Slnka vidieť tri a pol až štyri minúty, uviedol americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA).

Ako informuje spravodajský portál BBC, niektorí šťastlivci mohli spoza Mesiaca vidieť aj slnečné protuberancie, a teda výrony plazmy z povrchu našej hviezdy. Zatmenie sa objavilo najprv nad Tichým oceánom a odtiaľ smerovalo cez Mexiko do Spojených štátov, kde ho v úplnosti mohli pozorovať napríklad v rozsiahlych oblastiach Texasu vrátane miest Dallas a Austin.

Následne prešlo do Kanady a z hľadáčika sa stratilo nad Atlantickým oceánom. CNN podotýka, že mnohí Američania mali poslednú šancu vidieť zatmenie Slnka na najbližších 20 rokov. Ďalšie nebude viditeľné naprieč Spojenými štátmi do augusta 2044.

The total solar #eclipse is now sweeping across Indianapolis.

This is the first time in more than 800 years that the city is experiencing this celestial event! pic.twitter.com/jZuKx4nUAb

— NASA (@NASA) April 8, 2024