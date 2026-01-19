Amazon mal prepustiť predsedu odborov krátko po ich vzniku, zväz hovorí o porušení zákona

Spoločnosť Amazon Slovakia mala prepustiť predsedu odborovej organizácie, ktorá vznikla len minulý týždeň (15.1.). V pondelok na to upozornil Technologický odborový zväz (TOZ), ktorý prepustenie predsedu odborov považuje za útok na Zákonník práce a ďalší príklad zastrašovania odborárov.
Podľa zväzu nejde o ojedinelý prípad
Predseda odborov v Amazone mal dostať výpoveď krátko po vzniku tejto odborovej organizácie a pristúpení k TOZ. Výpoveď podľa TOZ nebola so vzniknutou odborovou organizáciou vôbec prerokovaná, ako to vyžaduje Zákonník práce.
„Z tohto dôvodu ju považujeme za právne neplatnú. Prepustenie odborového funkcionára bez splnenia zákonom stanovených procesných podmienok predstavuje závažné porušenie pracovnoprávnych predpisov a neprípustný zásah do zákonom chráneného výkonu odborovej činnosti. Takýto postup je v pracovnom práve jednoznačne vnímaný ako forma represie voči odborom a je zákonom výslovne zakázaný,“ uviedol TOZ s tým, že tento krok považujú za odvetné opatrenie. Zväz pripomenul, že prepustenému predsedovi poskytuje právnu podporu a podnikne ďalšie právne kroky voči zamestnávateľovi.
Zväz upozornil, že prípad v Amazone nie je ojedinelý. V posledných rokoch takýto model správania podľa ich slov sledujú najmä u veľkých nadnárodných spoločností. TOZ pripomenul, že zamestnanci, ktorí sa rozhodnú založiť odbory, čelia tlaku, obmedzeniu prístupu na pracovisko alebo priamo výpovedi.
Odbory vznikli minulý týždeň
„To, čo sa deje, je nielen neetické, ale najmä protizákonné. Tolerovať odvetu za výkon odborovej činnosti je neprípustné. Tento prípad budeme riešiť všetkými právnymi prostriedkami a nenecháme ho zapadnúť prachom,“ uviedol predseda TOZ Daniel Andráško.
Odborová organizácia United Voice v spoločnosti Amazon Slovakia vznikla uplynulý štvrtok, kedy sa pripojila aj k TOZ. Ako vtedy informoval zväz, zamestnávateľ odmietol existenciu odborovej organizácie akceptovať a bránil jej pôsobeniu na pracovisku. Založenie odborov bolo podľa TOZ v súlade so Zákonníkom práce a ich vznik zamestnávateľovi riadne oznámili.