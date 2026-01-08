Lidl vo Francúzsku končí s televíznou reklamou. Dôvodom sú právne riziká

Lidl patrí medzi najväčších zadávateľov reklamy vo Francúzsku, napriek tomu sa rozhodol úplne zastaviť investície do tzv. lineárnej televízie, teda tradičných vysielacích kanálov s pevnou programovou štruktúrou.
LIDL supermarket logo sign.
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Nemecký diskontný reťazec Lidl oznámil, že vo Francúzsku prestane vysielať reklamy v klasickej televízii. Rozhodnutie prichádza len niekoľko mesiacov po tom, čo spoločnosť utrpela nákladnú súdnu prehru v spore o zavádzajúcu reklamu.

Lidl patrí medzi najväčších zadávateľov reklamy vo Francúzsku, napriek tomu sa rozhodol úplne zastaviť investície do tzv. lineárnej televízie, teda tradičných vysielacích kanálov s pevnou programovou štruktúrou. V rozhovore pre odborný magazín Stratégies to oznámil Jassine Ouali, riaditeľ pre zákazníkov Lidl France.

„Nebudeme investovať do lineárnej televízie, pokiaľ budú regulačné riziká také vysoké, ako sú dnes,“ uviedol Ouali.

Rozhodnutie súvisí so súdnym verdiktom z júla minulého roka, keď parížsky odvolací súd nariadil Lidlu zaplatiť konkurenčnému reťazcu Intermarché 43 miliónov eur. Súd dospel k záveru, že stovky televíznych reklám vysielaných v rokoch 2017 až 2023 mohli spotrebiteľov zavádzať a predstavovali nekalú súťaž.

Podľa francúzskych zákonov o ochrane spotrebiteľa musia byť výrobky propagované v reklame dostupné za uvádzanú cenu minimálne 15 týždňov, čo bolo podľa súdu v prípade Lidlu porušené. Spoločnosť sa voči rozsudku odvolala.

Ouali označil platnú reguláciu za zastaranú a namierenú v prospech tradičných médií. Zároveň varoval, že presun reklamných rozpočtov do digitálneho prostredia môže mať širšie dôsledky. „Ak prestaneme inzerovať vo francúzskych médiách v prospech hráčov ako Google, Meta, Netflix či Amazon, vytvorí to problém s financovaním médií,“ upozornil.

Podľa údajov Kantar Media je Lidl druhým najväčším inzerentom vo Francúzsku naprieč všetkými sektormi a médiami. Len minulý rok tvorila televízna reklama 22 percent jeho celkových reklamných výdavkov. V roku 2026 však Lidl s investíciami do klasickej televízie nepočíta vôbec.

