Alexander-Arnold sa vracia na Anfield, no čaká ho chladné prijatie

Bývalá hviezda FC Liverpool v Reale Madrid zatiaľ nenapĺňa očakávania.
Peter Mráz
Redaktor športovej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Trent Alexander-Arnold
Anglický krajný obranca Trent Alexander-Arnold zo španielskeho futbalového klubu Real Madrid v súboji proti saudskoarabskému Al Hilalu na MS klubov 2025. Foto: SITA/AP
Veľká Británia Futbal Futbal z lokality Veľká Británia

Anglický futbalový reprezentant Trent Alexander-Arnold sa v utorok vráti na štadión Anfield ako hráč Realu Madrid, no očakáva ho chladné prijatie od fanúšikov FC Liverpool, ktorí ho kedysi oslavovali.

Obranca, ktorý sa narodil v Liverpoole a získal s „The Reds“ dva tituly v Premier League a jeden v Lige majstrov, odišiel po vypršaní zmluvy za symbolickú sumu, čo mnohí fanúšikovia vnímali negatívne.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

„Mám zmiešané pocity z návratu a nebudem oslavovať, ak dám gól. Je na fanúšikoch, ako ma prijmú, ale ja klub vždy budem milovať. Mám spomienky, ktoré mi vydržia celý život,“ povedal 27-ročný futbalista.

Alexander-Arnold po letnej prestavbe Liverpoolu je hráčom, ktorý v klube chýba najviac. Tréner Arne Slot tak musí často nasadzovať Dominika Szoboszlaia na pravom kraji defenzívy, keďže Conor Bradley a Jeremie Frimpong nedokázali nahradiť odchádzajúcu hviezdu.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

V Madride sa Alexander-Arnold zatiaľ nepresadil, keďže utrpel zranenie zadného stehenného svalu a od polovice septembra nehral. Keďže sa zranil aj Dani Carvajal, tréner Xabi Alonso na pravom kraji obrany uprednostňuje Federica Valverdeho.

V ostatných dvoch zápasoch anglickej reprezentácie Trent nefiguroval v nominácii, čo ohrozuje jeho šance na účasť na budúcoročnom svetovom šampionáte.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Alexander-Arnold sa rozhodol pre prestup do Realu Madrid aj s cieľom zvýšiť svoje šance na zisk Zlatej lopty, no zatiaľ sa mu v španielskom klube nedarí naplniť očakávania.

Real Madrid je na čele La Ligy a v Lige majstrov má na konte tri víťazstvá, čo Alonso považuje za dôvod, aby nemenil zostavu na zápas proti Liverpoolu.

Viac k osobe: Trent Alexander Arnold
Firmy a inštitúcie: FC LiverpoolReal Madrid
Okruhy tém: Liga majstrov 2025/2026
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk