Alexander-Arnold sa vracia na Anfield, no čaká ho chladné prijatie

Anglický futbalový reprezentant Trent Alexander-Arnold sa v utorok vráti na štadión Anfield ako hráč Realu Madrid, no očakáva ho chladné prijatie od fanúšikov FC Liverpool, ktorí ho kedysi oslavovali.
Obranca, ktorý sa narodil v Liverpoole a získal s „The Reds“ dva tituly v Premier League a jeden v Lige majstrov, odišiel po vypršaní zmluvy za symbolickú sumu, čo mnohí fanúšikovia vnímali negatívne.
„Mám zmiešané pocity z návratu a nebudem oslavovať, ak dám gól. Je na fanúšikoch, ako ma prijmú, ale ja klub vždy budem milovať. Mám spomienky, ktoré mi vydržia celý život,“ povedal 27-ročný futbalista.
Alexander-Arnold po letnej prestavbe Liverpoolu je hráčom, ktorý v klube chýba najviac. Tréner Arne Slot tak musí často nasadzovať Dominika Szoboszlaia na pravom kraji defenzívy, keďže Conor Bradley a Jeremie Frimpong nedokázali nahradiť odchádzajúcu hviezdu.
V Madride sa Alexander-Arnold zatiaľ nepresadil, keďže utrpel zranenie zadného stehenného svalu a od polovice septembra nehral. Keďže sa zranil aj Dani Carvajal, tréner Xabi Alonso na pravom kraji obrany uprednostňuje Federica Valverdeho.
V ostatných dvoch zápasoch anglickej reprezentácie Trent nefiguroval v nominácii, čo ohrozuje jeho šance na účasť na budúcoročnom svetovom šampionáte.
Alexander-Arnold sa rozhodol pre prestup do Realu Madrid aj s cieľom zvýšiť svoje šance na zisk Zlatej lopty, no zatiaľ sa mu v španielskom klube nedarí naplniť očakávania.
Real Madrid je na čele La Ligy a v Lige majstrov má na konte tri víťazstvá, čo Alonso považuje za dôvod, aby nemenil zostavu na zápas proti Liverpoolu.