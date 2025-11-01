Mbappé má Zlatú kopačku a chce veľa trofejí s Realom Madrid

Kylian Mbappé získal Zlatú kopačku určenú pre najlepšieho strelca uplynulej sezóny v európskych klubových súťažiach. Ocenenie sa udeľuje najlepšiemu strelcovi v Európe, ale bodovací systém uprednostňuje góly v kvalitnejších futbalových ligách.
Znamená to, že góly strelené v najprestížnejších súťažiach v Anglicku, Španielsku, Taliansku, Nemecku a Francúzsku majú vyšší koeficient ako tie, ktoré dosiahli futbalisti v iných krajinách.
Za 31 gólov 62 bodov
Podľa celkového prepočítania Mbappé s 31 gólmi získal 62 bodov, čím skončil pred Viktorom Gyökeresom (Sporting Lisabon) s 58,5 bodmi a Mohamedom Salahom (FC Liverpool) s 58 bodmi.
Veľké mená
Angličan Harry Kane získal streleckú cenu v sezóne 2023/2024, Nór Erling Haaland v sezóne 2022/2023. Predchádzajúce dve sezóny zasa gólovo ovládol Polial Robert Lewandowski.
„Veľmi sa teším, že som vyhral Zlatú kopačku,“ povedal Mbappé na piatkovom ceremoniáli na Štadióne Santiaga Bernabéua v Madride podľa webu ESPN. Zúčastnili sa na ňom tréner Realu Madrid Xabi Alonso aj prezident klubu Florentino Pérez.
„Je to pre mňa dôležitý moment, prvýkrát som vyhral túto cenu. Veľa to pre mňa znamená,“ doplnil Mbappé.
Chváli spoluhráčov
Dvadsaťšesťročný francúzsky bombardér pochválil svojich spoluhráčov za skvelý začiatok sezóny 2025/2026, v ktorej „Los Blancos“ zatiaľ vyhrali 12 z 13 zápasov vo všetkých súťažiach.
„Máme neuveriteľnú skupinu hráčov. Dúfam, že tento rok vyhráme dôležité trofeje, najmä tie kolektívne. Dúfam, že budem súčasť Realu Madrid ešte mnoho rokov a dočkám sa množstva víťazstiev aj trofejí,“ dodal Mbappé.
Päť bodov
Real Madrid má na čele tabuľky La Ligy päťbodový náskok pred FC Barcelona. Už v sobotu zverenci Xabiho Alonsa privítajú hráčov Valencie v rámci 11. kola španielskej najvyššej súťaže. Valencii patrí tretia priečka od konca po 10. kole v La Lige.