Dvojgólový Haaland drží Manchester City v hre o titul. Fantasy manažéri podľa neho neboli veľmi šťastní

Nórsky futbalový topkanonier Erling Haaland strelil dva góly a pomohol Manchestru City k víťazstvu 3:1 nad Bournemouthom, čím sa jeho tím posunul na druhé miesto v tabuľke Premier League 2025/2026.

Vystriedal tam práve Bournemouth, ktorý až do nedele ťahal svoju najdlhšiu šnúru bez prehry v najvyššej anglickej súťaži. Haaland, ktorý má na konte 13 gólov v 10 ligových zápasoch, drží „The Citizens“ v boji o titul, keď pomohol znížiť náskok vedúceho Arsenalu na šesť bodov a hráči City o bod predstihli majstrovský FC Liverpool.

Napriek tomu, že Arsenal má za sebou sériu deviatich víťazstiev a sedem čistých kont, City zostáva v hre o titul. „Dôležité víťazstvo. Bolo dobré sa po zlej prehre vonku vrátiť späť. Snažil som sa prispieť tímu a opäť sme vyhrali,“ povedal Haaland.

Napriek prehre na pôde Aston Villy minulý víkend zostáva tréner Pep Guardiola optimistický ohľadom šancí tímu na titul. V zápase proti Bournemouthu sa darilo aj Rayanu Cherkimu a Philovi Fodenovi, zatiaľ čo Nico O’Riley sa stal po viac ako mesiaci prvým hráčom City okrem Haalanda, ktorý v tejto sezóne skóroval v Premier League.

„Bournemouth je jeden z najnáročnejších tímov, ktorým sme čelili. Našli sme rytmus a dnes sme boli v mnohých aspektoch lepší,“ povedal Guardiola.

Haaland otvoril skóre v 17. minúte a v 44. minúte pridal druhý gól po prihrávke Cherkiho, čím dosiahol 26. gól v sezóne za klub a reprezentáciu. Stal sa tiež tretím hráčom, ktorý strelil viac ako gól v štyroch po sebe idúcich domácich ligových zápasoch. Pred ním sa to podarilo Luisovi Suárezovi a Robbiemu Fowlerovi.

Guardiola vyzval ostatných útočníkov, aby viac prispeli k streleckej produktivite a znížili záťaž na Haalanda. O’Riley pridal tretí gól po prihrávke Fodena. Haaland bol v 82. minúte nahradený Omarom Marmoushom, pričom už myslel na stredajší zápas Ligy majstrov proti bývalému klubu Borussia Dortmund.

„Musíte sa na to opýtať Pepa. Myslím, že niektorí manažéri fantasy futbalu neboli veľmi šťastní, keď som bol vystriedaný!“ reagoval Haaland s úsmevom na otázku, prečo sa porúčal z ihriska.

