Alarmujúce čísla z ciest, drogy za volantom odhalili u tisícov vodičov, medziročne ide o výrazný nárast

Za 11 mesiacov roka 2025 evidujú policajti 4 376 vodičov, ktorí jazdili pod vplyvom drog. Ako pre médiá zdôraznil viceprezident Policajného zboru Rastislav Polakovič, v roku 2024 po 11 mesiacoch evidovali 2 572 takýchto vodičov.
Policajti boli počas Vianoc vo vysokom nasadení. Preverili viac ako 5 500 udalostí, riešili aj bitky či domáce násilie
„Takže nárast o 1 804,“ upozornil Polakovič. Doplnil však, že polícia sa danej problematike venuje.
Deti počas Vianoc sadli za volant Audi aj BMW, košická polícia hovorí o mimoriadnom riziku – FOTO
Polícia zároveň podľa Polakoviča eviduje za rok 2025 zatiaľ 11 204 dopravných nehôd. Pri nich zomrelo spolu 220 osôb. „To nie je len číslo. Je to nejaký osud, je to nejaký ľudský príbeh,“ skonštatoval policajný viceprezident. Pozitívne podľa neho na druhej strane je, že usmrtených je o 34 menej, ako v roku 2024.