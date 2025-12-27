Deti počas Vianoc sadli za volant Audi aj BMW, košická polícia hovorí o mimoriadnom riziku – FOTO

Policajti, ktorí apelujú na rodičov, aby venovali pozornosť aj detailom, akými sú aj kľúče od auta.
Kristína Valovičová
Redaktorka domácej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Nehoda 1.jpg
Foto: www.facebook.com
Rožňava Regionálne správy Regionálne správy z lokality Rožňava

Policajti na východe Slovenska riešili počas Vianoc aj deti za volantom. Upozorňujú, že to mohlo skončiť tragicky. Košická polícia spresnila, že riešili dva mimoriadne nebezpečné prípady. V jednom prípade zastavili auto značky Audi, ktoré šoféroval 12-ročný chlapec.

Ten išiel po ceste I/16 z obce Plešivec smerom do mesta Rožňava. Jeho jazda sa v Rožňave súčasne skončila, keďže ho zastavila policajná hliadka. V druhom prípade chcel 15-ročný chlapec zrejme zapôsobiť na neplnoletú dievčinu. Pozval ju tak na jazdu vo vozidle BMW. Auto šoféroval na ceste medzi obcami Jenkovce a Záhor v okrese Sobrance.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

„Počas jazdy si všimol policajnú hliadku. Následne nezvládol riadenie vozidla a narazil do stromu,“ priblížila polícia s tým, že ani v jednom prípade našťastie nebol potrebný pobyt v nemocnici. „O to viac však mrazí, že išlo len o šťastnú náhodu, ktorá mohla dopadnúť úplne inak. Sadnúť si neplnoletý za volant nie je hra ani virtuálny svet, ale skutočný hazard so životom – vlastným aj cudzím,“ dodali policajti, ktorí tak apelujú na rodičov, aby venovali pozornosť aj detailom, akými sú aj kľúče od auta.

„Skontrolujte, či sú na bezpečnom mieste – niekedy totiž stačí jediný moment nepozornosti,“ uzavrela polícia.

Okruhy tém: Vianoce

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk