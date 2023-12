Ako vyžiť z výplaty? Slováci by si mali vziať príklad z dôchodcov

Rôzne krízy, konflikt na Ukrajine, zvyšovanie cien, drahšie hypotéky aj nižšie reálne mzdy. Všetko toto má vplyv na naše financie. A zarážajúce je to, že až pätina Slovákov nedokáže vyžiť z výplaty. Informuje TV Joj na svojej stránke Noviny.sk.

„74 percent ľudí si mylne myslí, že inflácia pomáha úsporám, ktoré majú v bankách, prípadne na osobných účtoch,“ povedal produktový riaditeľ 365.bank Tomáš Barbarič.

Zníženie rezerv

Keby to tak bolo, tak by si vyše polovica Slovákov nemusela odtŕhať od úst. Došlo by k obmedzeniu spotreby a tiež by nesiahali na úspory.

„Tým činom sa obmedzil dopyt ľudí, čo na konci dňa znamená, že nám klesá výroba, klesá nám predaj a toto má dosah na celú ekonomiku,“ uviedol generálny riaditeľ 365.bank Andrej Zaťko.

Pre prudký rast cien sa rezervy Slovákov znížili na minimum. Podľa Barbariča dve tretiny má finančnú rezervu pod 3 000 eur. „Dokonca tretina nemá žiadnu finančnú rezervu, čo je alarmujúce,“ dodal.

Opasky majú utiahnuté na maximum

Ako vyžiť z výplaty, by Slovákom mohli pomôcť dôchodcovia, ktorí sa dokážu najlepšie vyrovnať so zlou finančnou situáciou. Opasky totiž majú utiahnuté takmer na maximum.

„Tým, že majú dlhšie obdobie obmedzený príjem, vedia sa uskromniť a ešte viac obmedziť svoju spotrebu,“ vysvetlila manažérka prieskumnej agentúry 2muse Patrícia Kollár.

Viac sa dočítate na stránke Noviny.sk.