Ako vybrať školské prezuvky? Majú byť pohodlné, ale šľapkám sa radšej vyhnite

Nie sú prezuvky ako prezuvky. Výber správnych prezuviek pre vaše dieťa, ktoré sa chystá do školy, je rovnako dôležitý ako výber aktovky.

Pre prvákov, ktorí sú v období rýchleho rastu a vývoja, je nevyhnutné zabezpečiť, aby ich prezuvky poskytovali nielen komfort, ale aj podporu pre zdravý vývoj chodidiel. Nevhodná obuv môže mať totiž negatívny vplyv na zdravie nôh a celkové držanie tela.

Čo majú spĺňať školské prezuvky?

Podľa Odboru hygieny detí a mládeže ÚVZ SR môže nesprávna obuv z dlhodobého hľadiska spôsobiť deformity, trvalo poškodiť kostru chodidla alebo aj prispieť k vývoju skoliózy.

„Detská obuv má mať vo všeobecnosti pevnú pätu a zároveň dostatočne mäkkú a ohybnú podrážku pod prstami a strednou časťou chodidla. Pre správny rast kostí je veľmi dôležité, aby malo dieťa v obuvi dostatok miesta pre prsty. Pri výbere prezuviek do školy dajte prednosť takým, ktoré sú vyrobené z prírodných materiálov, napríklad z usní a textilu. Sú mäkké, priedušné, absorbujú vlhkosť, nedráždia kožu a prispôsobia sa tvaru chodidla,“ uviedol odbor.

Zároveň dodáva, že medzi nevhodné materiály obuvy patria koženka, plast a aj syntetické usne. „Obuv z nich sa ťažko prispôsobuje tvaru chodidla, je tvrdá, nepriedušná, nedokáže odvádzať vlhkosť z povrchu kože a tak môže spôsobiť napríklad plesňové ochorenia,“ vysvetľuje.

Preto by ste pri nákupe mali zvážiť viacero aspektov, nielen cenu. Tu je zopár užitočných rád, ktoré vám pomôžu pri výbere.

1. Komfort na prvom mieste

Keď vyberáte prezuvky pre školáka, dbajte na to, aby boli pohodlné. Deti strávia v škole väčšinu dňa a ich nohy sú v neustálom pohybe – behajú, skáču a hrajú sa. Prezuvky by mali byť mäkké a prispôsobivé, aby sa noha mohla voľne pohybovať a dýchať. Zvoľte materiály, ktoré sú príjemné na dotyk a nespôsobujú podráždenie pokožky.

2. Dôraz na zdravý vývoj chodidiel

Pri výbere prezuviek je dôležité zohľadniť aj zdravý vývoj detských chodidiel. Prezuvky by mali mať tvarovanú stielku, ktorá podporuje klenbu chodidla a poskytuje dostatočnú oporu. Prvák preto potrebuje obuv, ktorá napomáha správnemu držaniu tela a predchádza vzniku plochých nôh. Skontrolujte pevnosť päty.

3. Bezpečnosť ako základná podmienka

Prezuvky by mali byť bezpečné, aby sa znížilo riziko úrazu pri pohybe v škole. Dôležité je, aby mali protišmykovú podrážku, ktorá zaisťuje stabilitu aj na hladkých povrchoch, ako sú školské chodby a podlahy. Správne uchytenie na nohe je kľúčové – suchý zips alebo elastické šnúrky umožňujú rýchle a jednoduché obutie, a zároveň pevne držia prezuvky na nohe.

4. Kvalita a odolnosť

Školské prezuvky musia vydržať dennodenné používanie. Odolný pevný textil zabezpečí, že prezuvky zvládnu aj väčšiu záťaž bez rýchleho opotrebovania. Prezuvky by mali byť tiež ľahko umývateľné, aby ste mohli udržiavať hygienu aj pri intenzívnom používaní.

5. Priedušnosť a hygienické vlastnosti

Deti často behajú a aktívne sa hýbu, čo môže viesť k poteniu nôh. Prezuvky by mali byť vyrobené z priedušných materiálov, ktoré umožňujú cirkuláciu vzduchu a znižujú riziko vzniku plesní a baktérií. Textilné a sieťované materiály sú skvelou voľbou, pretože umožňujú odvod vlhkosti.

6. Výber dizajnu a štýlu

Aj keď môže byť lákavé vybrať prezuvky len podľa vzhľadu, dizajn by nemal byť na úkor funkčnosti. Prezuvky s motívmi obľúbených postavičiek alebo vo farebných kombináciách môžu dieťa motivovať k ich noseniu, no je dôležité, aby spĺňali všetky ostatné kritériá kvality a bezpečnosti.

Zopakujte postup, ako pri aktovke – najprv vyberte obuv, ktorá spĺňa vaše podmienky, až potom nechajte dieťa zvoliť si podľa vkusu. V tomto prípade si môžete dovoliť staviť aj na krátkodobé módne trendy, dieťa z topánok aj tak pomerne rýchlo vyrastie.

7. Ako správne merať a vyskúšať prezuvky

Pri kúpe prezuviek je kľúčové správne zmerať nohu dieťaťa. Nezabudnite, že medzi najdlhším prstom a špičkou prezuviek by mala byť približne 1 cm medzera, aby noha mala dostatok priestoru pre prirodzený pohyb. Ak je to možné, vezmite dieťa so sebou do obchodu, aby si prezuvky mohlo vyskúšať a prejsť sa v nich. Je dôležité sledovať, či prezuvky dobre sedia a neodierajú.

8. Financie

Investícia do kvalitných prezuviek sa vyplatí nielen pre pohodlie a zdravie vášho dieťaťa, ale aj pre ich odolnosť a životnosť. Lacné prezuvky môžu vyzerať lákavo, ale často sa rýchlo opotrebujú a môžu viesť k nepríjemnostiam alebo dokonca k zdravotným problémom. Vyberte kvalitné prezuvky, ktoré budú slúžiť dlhodobo a zachovajú si svoj tvar a vlastnosti.

Dnes už kvalitná obuv nie je nedostupná ani finančne nejako extrémne náročná. Len je lepšie vynechať obľúbené gumené topánky, aspoň pri najmenších deťoch. Nemajú pevnú pätu a na mokrom povrchu sú extrémne kĺzavé. Kvôli svojmu vnútornému tvarovaniu podporujúcemu klenbu však stoja za úvahu pri mladistvých a väčších deťoch, ktoré už nebehajú a neposkakujú prakticky vždy, keď nesedia.