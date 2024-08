Školská taška môže poškodiť zdravie dieťaťa. Čo by mala spĺňať tá správna?

Nástup do školy je veľkým krokom v živote dieťaťa, a s tým prichádza aj potreba vybaviť ho všetkým, čo k školským povinnostiam potrebuje. Čo rodičom spôsobuje bolenie hlavy z predstavy finančnej záťaže, je pre deti radostným ťažením po obchodoch a lovením nových, pestrých a farebných pomôcok.

Tou najdrahšou, najväčšou, ale aj najdôležitejšou položkou je bezpochyby školská aktovka. Obzvlášť pre prvákov je výber prvej tašky kľúčový, pretože im bude slúžiť každý deň, často niekoľko rokov. Ako vybrať tú správnu aktovku, ktorá bude pohodlná, bezpečná a funkčná?

„Pri kupovaní školskej tašky berte do úvahy najmä hmotnosť dieťaťa. Príliš ťažká aktovka preťažuje svalstvo chrbtice a prispieva k stuhnutiu svalov v krčno-hrudnej časti chrbtice a k nesprávnemu držaniu tela. Dlhodobé preťaženie chrbtice vo vývine môže spôsobiť trvalejšie ťažkosti, deformácie a aj vznik skoliózy (vybočenie chrbtice do jednej strany). Ak sa skolióza nelieči včas, môže chrbticu poškodiť tak, že v dospelosti sa už nebude dať napraviť,“ upozorňuje zástupkyňa hlavného hygienika SR Jana Hamade so zameraním na hygienu detí a mládeže.

1. Správna veľkosť a hmotnosť

Školská aktovka by mala byť primeraná veľkosti a postave dieťaťa. Pre prvákov, ktorí sú ešte malí, je dôležité vybrať ľahkú aktovku, ktorá nepreťaží ich chrbát. Odborníci odporúčajú, aby hmotnosť prázdnej aktovky neprekročila 1,2 kg. Veľkosť aktovky by mala byť taká, aby presahovala ramená dieťaťa čo najmenej, a aby sa jej spodná časť opierala o bedrá.

2. Ergonomické tvarovanie

Keďže aktovka bude denne na chrbte dieťaťa, mala by byť ergonomicky tvarovaná. To znamená, že by mala mať vystužený a anatomicky tvarovaný chrbát, ktorý podporuje správne držanie tela a rovnomerne rozloží váhu. Polstrované ramenné popruhy, ktoré sú nastaviteľné, sú nevyhnutnosťou. Mali by byť dostatočne široké, aby sa nezarezávali do svalov ramien a umožnili pohodlné nosenie. Hore by sa nemali dotýkať krku dieťaťa.

3. Bezpečnostné prvky

Aktovka pre prváka by mala mať reflexné prvky, ktoré zabezpečia, že dieťa bude viditeľné aj za zhoršených svetelných podmienok, napríklad pri prechádzaní cez cestu v skorých ranných hodinách alebo v zime. Ideálne sú reflexné pásiky na prednej strane, bokoch a ramenných popruhoch.

4. Dostatok priestoru a organizácia

Školská aktovka by mala mať dostatok miesta na všetky potrebné školské pomôcky, ale zároveň by nemala byť príliš veľká. Ideálnym riešením sú priehradky a vrecká, ktoré pomôžu dieťaťu udržiavať poriadok. Hlavná priehradka by mala byť dostatočne veľká na učebnice a zošity formátu A4. Menšie priehradky a vrecká sú vhodné na peračník, desiatu, fľašu s vodou a ďalšie drobnosti.

5. Kvalitný a odolný materiál

Aktovka musí byť vyrobená z odolného a ľahko čistiteľného materiálu, ktorý vydrží každodenné používanie a chráni obsah pred nepriaznivým počasím. Vodoodpudivý materiál je veľkou výhodou, najmä ak dieťa chodí do školy pešo alebo využíva verejnú dopravu. Zipsy a zapínania by mali byť kvalitné a ľahko ovládateľné aj pre malé detské ruky. Ak máte tú možnosť, overte si a vyberte takú, ktorá spĺňa normy netoxicity farby.

6. Stabilita a pevná konštrukcia

Aktovka by mala stáť pevne na zemi, keď ju dieťa položí, aby nedochádzalo k prevracaniu a vypadávaniu obsahu. Pevná základňa a stabilné dno, ktoré je často vybavené nožičkami, pomáhajú udržať aktovku v stabilnej polohe a zvyšujú jej životnosť. Mala by mať aj pútko hore, na krátkodobé prenášanie, ale najmä na zavesenie v šatni či na lavici. Malo by byť pohodlné do detskej rúčky.

7. Dizajn, ktorý dieťa zaujme

Aj keď je funkčnosť a bezpečnosť najdôležitejšia, dizajn aktovky hrá významnú úlohu pri jej výbere. Dieťa by malo mať možnosť vybrať si aktovku s motívom alebo farbami, ktoré sa mu páčia, čo mu môže uľahčiť prechod do školského prostredia. Pozor však na príliš módne alebo trendové prvky, ktoré by mohli byť rýchlo „out“ – snažte sa nájsť rovnováhu medzi vkusom dieťaťa a praktickosťou.

8. Cena verzus kvalita

Investícia do kvalitnej aktovky sa oplatí, pretože môže vydržať viacero školských rokov. Pri výbere je dobré zvážiť pomer ceny a kvality. Lacné aktovky môžu rýchlo stratiť svoj tvar, polstrovanie (čalúnenie) a farby, čo by mohlo mať negatívny vplyv na zdravie dieťaťa a na vaše peňaženky v prípade nutnosti častej výmeny. Na druhej strane, pravdepodobne nepotrebujete tú úplne najdrahšiu na trhu.

Verte si a doprajte si čas. Skontrolujte na taškách v obchode (bez ohľadu na to či v kamennom alebo internetovom) základné body, ktoré musia spĺňať podľa vás, vrátane toho finančného. Až z tých vami schválených nechajte dieťa vybrať si podľa vlastného vkusu, jeho vnútorná pohoda je veľmi dôležitá. Ak to urobíte opačne, môžete z obchodu odísť s plačom alebo nespokojní s taškou. Prípadne aj oboje.

TIP

Z hľadiska ochrany zdravia žiakov sa odporúčajú nasledovné hmotnosti školských aktoviek podľa ročníkov základnej školy (vrátane obsahu):

žiaci 1. a 2. ročníka: 2,5 kg,

žiaci 3. a 4. ročníka: 3,5 kg,

žiaci 5. a 6. ročníka: 4,5 kg,

žiaci 7. až 9. ročníka: 5 kg.

Ak zistíte, že vaše dieťa „vláči“ vyššie váhy, zvážte konzultáciu v škole. Dnes už nie je výnimkou, že majú deti jednu sadu učebníc doma a druhú v škole. Alebo si nenosia domov knihy, z ktorých sa v ten deň doma nepotrebujú učiť.