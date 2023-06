Ako správne triediť obaly od mlieka?

Vedeli ste, že 1. júna okrem detí oslavuje svoj sviatok aj mlieko? Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) so sídlom v Ríme stanovila v roku 2001 práve tento deň ako Svetový deň mlieka.

Cieľom tohto Svetového dňa je poukázať na význam mlieka, vyzdvihnúť jeho nutričné vlastnosti vo výžive a upozorniť na opodstatnenosť jeho každodennej konzumácie. Pri tejto príležitosti pripomína OZV ENVI – PAK dôležitosť správneho triedenia obalov, do ktorých je mlieko balené.

Spotreba mlieka klesá

Mlieko nás zásobuje množstvom vitamínov a minerálnych látok. Už jeden pohár mlieka poskytuje 30 % odporúčaného denného príjmu vápnika. Je tiež dobrým zdrojom draslíka a fosforu.

Na Slovensku však jeho spotreba klesla od roku 1990 o viac ako polovicu. Kým v roku 1990 sme vypili viac ako 100 litrov mlieka na osobu ročne, v roku 2021 to už bolo podľa údajov Štatistického úradu len 46 litrov. Na rozdiel od iných európskych krajín uprednostňujú spotrebitelia na Slovensku, ale aj v Čechách skôr trvanlivé mlieko, a to aj napriek tomu, že môže obsahovať menej vitamínov ako čerstvé. Len približne 15 % predaných mliek sú čerstvé mlieka.

Najväčšou mliečnou veľmocou je Nemecko s ročnou produkciou až 32 miliónov ton. Nasleduje Francúzsko (24 mil. ton), Holandsko (14 mil. ton), Taliansko (13 mil. ton) a Poľsko (12,5 mil. ton). Česko produkuje približne 3 mil. ton mlieka ročne a na Slovensku je to necelých 930 tisíc ton.

Pestrá paleta obalov

Mlieko je balené v pestrej škále rôznych druhov obalov – od nápojových kartónov, cez sklo až po plast. PET fľaše od mlieka nepodliehajú zálohovaniu, tento obal sa vyhadzuje do žltej zbernej nádoby na plastový odpad.

„Obaly od mlieka koniec koncov tak ako všetky iné druhy obalov – vyhadzujte do zberných nádob prázdne, bez zvyškov mlieka. Nápojové kartóny a plastové fľaše pred vyhodením najprv stlačte, aby ste minimalizovali ich objem v zbernej nádobe a vyhadzujte ich spolu s vrchnáčikom. Pri sklenej fľaši vrchnáčik vyhadzujte samostatne. Ak sa dá papierová etiketa alebo iná nálepka od obalu odlepiť, tak ju odlepte a vytrieďte samostatne,“ vysvetľuje Katarína Kretter, riaditeľka komunikácie OZV ENVI – PAK a dodáva: „Ak neviete, ako obal správne vytriediť, pomôžu vám aj symboly a informácie, ktoré sú uvedené na samotných obaloch. Tie tiež vedia byť pri triedení nápomocné.“

Nápojové kartóny sa v každej obci triedia inak

Systém triedenia na Slovensku nie je jednotný. Preto sa pri triedení obalov od mlieka treba riadiť aj pokynmi, ktoré sú uvedené na nálepkách na kontajneroch alebo inštrukciami na webovej stránke obce. Nápojové kartóny patria do oranžovej zbernej nádoby na nápojové kartóny. Nie všetky slovenské obce však takýto typ kontajnera majú. V niektorých obciach sa preto nápojové kartóny triedia spoločne s kovmi do červených zberných nádob a v iných sa zase spolu s plastmi a kovmi do žltých zberných nádob.

Ako správne vytriediť vybrané obaly od mlieka?

Foto: OZV ENVI - PAK

