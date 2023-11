Ako spoznať šikanu? Hlavné je komunikovať a dať dieťaťu najavo, že sme tu, radí psychológ

Pred pár dňami Slovensko zasiahla tragická správa, keď 15-ročný študent zomrel po páde zo strechy školy. Podľa jeho otca bol obeťou šikany a ak sa vyskytne na škole, dotkne sa nielen obete, ale aj agresora, spolužiakov, rodičov či pedagógov.

TV Joj sa vo svojej reportáži zverejnenej na stránke Noviny.sk venovala tejto citlivej téme a oslovila psychológa a riaditeľa IPčka Mareka Madra.

Treba si všimnúť zmenu

„Šikana je súčasťou ľudstva odkedy ľudstvo vzniklo a obávam sa, že nikdy nevymizne. Šikana je v podstate potvrdenie dominancie jedného voči druhému. Je to nenávistný prejav, môže to byť opakovaná neustále sa stupňujúca sa forma násilia a agresia, kde tá obeť, ktorá sa cíti pod tlakom, má čím ďalej – tým menej možností má brániť sa, alebo sa nebráni vôbec. Kdežto agresor má oveľa viac pocit moci a nadvlády nad tou svojou obeťou,“ vysvetlil Madro.

Na otázku, ako by mohla doma rodičia spoznať, či je ich dieťa obeťou šikany, alebo je naopak agresorom, odpovedal, že si vieme na dieťati všimnúť zmenu. K tomu je však potrebné mať dobrý vzťah s dieťaťom a tiež mať dobrú komunikáciu.

Signály, že sa niečo deje

„Akákoľvek zmena v správaní toho dieťaťa je ten znak, že sa niečo môže diať. Zároveň je to problém so spánkom alebo to, že začne skrývať nejaké veci, ktoré predtým neskrývalo. Nejaké technológie, napríklad mobil a podobne. Veľmi často s tým súvisí to, že si začne pýtať viac desiatej alebo nejakých výhod, ktorým ako rodič prestávate rozumieť. Toto sú tie momenty, kedy si to treba všimnúť, že to správanie sa nejako mení a že to dieťa potrebuje o niečom rozprávať, ale nevie ako,“ ozrejmil psychológ.

Dôležité je v takomto prípade, aby ste dali dieťaťu najavo, že ste tu pre neho a kedykoľvek sa s ním môžete porozprávať.

„Som pripravený ti pomôcť, som pripravený zasiahnuť, ochrániť ťa. Tieto slová je preventívne dobré deťom hovoriť a potom je dobré, keď sa naozaj ten rodič postaví na stranu toho dieťaťa a hľadať riešenie, ako to dieťa môže byť v bezpečí,“ odporúča Madro.

Je to trestný čin

Treba zájsť do školy a začať o tom hovoriť s riaditeľom, so školským psychológom a učiteľom.

„Je dobré, keď príde do školy a začne o tom hovoriť s riaditeľom, so školským psychológom, s učiteľom. Keď hovoríme o šikane, je to trestný čin a potrebujeme sa nielen o tom rozprávať a pomáhať si navzájom, psychologicky sa podporovať, ale naozaj je to priestor na to, aby sme volali políciu a aby sa takéto veci nediali,“ dodáva psychológ.

Viac sa dozviete v reportáži na stránke Noviny.sk.