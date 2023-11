Zo slov otca školáka Romana mrazí. Syn mu pred skokom zo strechy školy telefonoval

Celým Slovenskom otriasla pondelok 20. novembra tragédia, ktorá sa stala v obci Parchovany. Len 15-ročný študent skočil zo strechy základnej školy.

Ako informovala TV Joj vo svojej reportáži na stránke Noviny.sk, podľa jeho otca bol chlapec obeťou šikany a doplatil na to vlastným životom.

K nešťastiu došlo počas prestávky a svedkom toho bola aj jeho vlastná mama. „Romanko bol hore na streche, dohovárala som mu. Videla som, že telefonuje s otcom. Snažila som sa všelijako a sľúbila som, že už nebude musieť prísť do tej školy, už mu to bolo jedno,“ priblížila Romanova mama.

Dohnali ho k tomu žiaci

Nielen ona sa ho snažila odhovoriť od hrozného činu, ale aj otec, s ktorým telefonoval. „Volal som mu, ale nepomohlo. Povedal len toľko, že už to nemá zmysel, že už je to na neho príliš veľa a že už to nedá. A viete, keď vám to povie vlastné dieťa a vy si pochováte svojho jediného syna, to sa nedá vysloviť, čo človek prežíva,“ opísal jeho otec.

Na videu sú natočeného posledné chvíle chlapca, ktoré zverejnil ako prvý Nový Čas. V pozadí je počuť, že ho ostatní žiaci vyzývali, aby skočil. „Dohnali ho k tomu, že si siahol na ten život. A zvlášť to video. Keď som videl, kde ešte kričí tá dotyčná, aby skočil, tak to už je veľa,“ povedal.

Riaditeľ informáciu ignoroval

Otec nebohého Romana má ťažké srdce hlavne na vedenie školy, nakoľko jeho syn bol dlhé roky šikanovaný a riaditeľ informáciu ignoroval.

„Som o tom presvedčený. Za to všetko nesie zodpovednosť škola v Parchovanoch. A hlavný, kto vedie tú školu, je pán riaditeľ, ktorý mal tú informáciu a ignoroval ju,“ uviedol Romanov otec.

