Ako si vybrať svoju pánsku vôňu

Vôňa je vizitkou a príležitosťou zdôrazniť váš štýl, postavenie, charakter. Ktorý pánsky parfém si vyberiete? Macho vôňa alebo elegantná klasika? Poďme zistiť, ako si vybrať ten správny parfém pre mužov a na čo sa zamerať pri ich nákupe.

Skupiny vôní

Bežne je možne pánske vône rozdeliť na vodné, drevité, zelené, kvetinovo-ovocné, morské, orientálne a kožené. Poďme si rozobrať, ktoré zložky sú špecifické pre každú zo skupín, od akých značiek by ste mali hľadať tú či onú vôňu, ako aj to, ktoré parfumy budú odrazom vášho charakteru a vrcholom, ktorý o vás pomôže urobiť úplný prvý dojem.

Vodné arómy

Ide o pánsky parfém s ľahkým a sviežim zvukom. Ideálne na leto, nie je vtieravé, odrážajú veselosť, energiu. Takéto vône sú ako stvorené pre aktívnych mužov, pre ktorých je šport životným štýlom. Vodný parfum sa vyznačuje citrusovými tónmi, sviežimi akordmi bazalky, bylinnými a ozónovými odtieňmi. Pomôcka: často sa v názve objavuje slovo „aqua“ a fľaštičky vodných parfumov majú modrú farbu, čo naznačuje ľahkosť vône. Svetlými predstaviteľmi vodných parfémov pre mužov sú Yves Saint Laurent L’Homme Cologne Bleue, Kenzo L’eau Kenzo Pour Homme, Issey Miyake L’eau Majeure D’Issey, Givenchy Pour Homme Blue Label і Hugo Boss Boss Bottled Tonic.

Parfém s drevitými tónmi

Drevité arómy sú ideálne na zdôraznenie obchodného štýlu a postavenia. Klasické drevité akordy sú céder, santalové drevo, kašmírové drevo, oud. Často sú doplnené tónmi vetiveru, kože, korenia, pižma, tabaku a vanilky. Pomôcka: v názve vône sa môže objaviť slovo „wood“ je to názov hlavného drevitého akordu. V dizajne flakónu sú tiež často použité tmavé čokoládové odtiene a ozdobné prvky s dreveným motívom. Slávne vône s týmto zvukom, nájdete v našom internetovom obchode Makeup.sk: Hugo Boss Boss Bottled, Montale Oud Tobacco, Dior Homme, Loewe Solo, Dolce & Gabbana The One For Men, Dsquared2 Wood.

Vôňa s kvetinovými a ovocnými akordmi

Takéto parfumy zdôrazňujú originalitu a zmyselnosť. Správna voľba pre tých, ktorí preferujú svetlý štýl a život v centre pozornosti. V pánskych vôňach spravidla prevládajú klasické kvetinové tóny levandule, bavlny a jazmínu. Existujú aj originálnejšie akordy: osmanthus, mišpuľa, artemisia. Z ovocných tónov môžu byť obľúbené mužské parfumy nazývané citrusové plody (grapefruit, pomaranč, mandarínka, limetka) a zelené jablko. Klasické pánske parfémy s kvetinovo-ovocným zvukom: Zarkoperfume The Muse, Montale Velvet Fantasy, Jo Malone London Osmanthus Blossom, Dolce & Gabbana Pour Homme Intenso, Lacoste Eau de Lacoste L.12.12 Pour Lui French Panache, Eisenberg Paris J’Ose Homme.

Zelené arómy

Najlepšie pánske parfumy so zelenými tónmi sú predovšetkým arómy s odtieňmi vetiveru, brečtanu, ihličia, byliniek, kardamónu, levandule a mäty. Ide o pomerne svieže vône, ktoré sa líšia nasýtenými prírodnými odtieňmi a znejú skvele v každom ročnom období. Pomôcka: fľaša so zelenými vôňami je často v skutočnosti zelená a nádych farby sa často nachádza aj v názve. Jasní predstavitelia zelených parfumov pre mužov: Comme Des Garcons Amaizing Green, Hugo Boss Hugo Now, Lacoste Eau de Lacoste L.12.12 Pour Lui Magnetic.

Foto: makeup.sk

Morské parfumy

Morské arómy majú veľa spoločného s vodnými. Vyznačujú sa tiež ľahkosťou a sviežosťou. Okrem toho obsahujú slané morské akordy, eukalyptus a citrusové tóny. Pomôcka: rovnako ako v prípade vodných pánskych vôní, aj morské parfumy sú ľahko rozpoznateľné podľa modrých alebo čírych flakónov a minimalistického dizajnu. Venujte svoju pozornosť morským arómam Versace Man Eau Fraiche, Armand Basi L’Eau Pour Homme, Dolce & Gabbana Light Blue Eau Intense Pour Homme, Dior Homme Sport, Lacoste Essential, Paco Rabanne Invictus.

Parfumy s orientálnym charakterom

Pre orientálnu vôňu je charakteristická korenistosť, ktorá sa zreteľne prejavuje v kombinácii s drevitými akordmi. Takéto parfumy sú vhodné pre mužov, ktorí preferujú originalitu a extravaganciu, moderných machov. Takéto parfumy sú vhodné pre mužov preferujúcich originalitu a extravaganciu, moderných mužov. Vône zároveň dokonale zapadajú do decentného biznis štýlu.

Ak chcete vybrať taký parfum pre mužov, hľadajte tóny korenia, šafranu, pižma, ambry, pačuli, tabaku. Jasní predstavitelia východnej skupiny a najpredávanejšie pánske parfémy: Carolina Herrera Bad Boy, Montale Oud Tobacco і Arabians Tonka, Guerlain L’Homme Ideal Extreme, Comme Des Garcons Copper, Yohji Yamamoto I Am Not Going To Disturb You Homme.

Kožený parfém

Elegantné tóny kože sú charakteristické pre ušľachtilé vône. Sú vhodné pre mužov, ktorí chcú zdôrazniť zabehnutý štýl a postavenie. Pomôcka: fľaše takýchto parfumov sú spravidla navrhnuté v hlbokých tmavých farbách. Tento akord sa najvýraznejšie prejavuje v pánskych vôňach Dolce & Gabbana The One For Men Intense, Loewe Solo Platinum, Dior Fahrenheit, Montale Leather Patchouli, Mancera Gold Prestigium.

Informačný servis