Ako na škandinávsku pohodu u vás doma?

Zariaďujete svoje bývanie a hľadáte štýl, ktorý bude ten pravý pre vašu domácnosť? A čo tak zatúlať sa do severských krajín a načerpať inšpiráciu tam? Ktovie, možno vás zaujme práve škandinávsky štýl bývania, ktorý zakomponujete do svojho slovenského života. Poďme si o ňom dnes povedať niečo viac.

V posledných rokoch si získal popularitu vďaka svojmu minimalistickému dizajnu a funkčnosti. Vzdušný, útulný a pritom jednoduchý. Práve to charakterizuje škandinávsky štýl bývania so stávkou na praktický nábytok bez zbytočných príkras. Chcete si aj vy priniesť teplo a harmóniu do svojho príbytku? Čítajte ďalej, ako sa inšpirovať ríšou severu.

V hlavnej úlohe biela

Dominantou škandinávskeho bývania by mala byť práve biela farba. Ideálne v čo najväčšom pokrytí, keďže výrazne napomáha k presvetleniu domácnosti. Práve biela sa podieľa aj na optickom zväčšení priestoru – je tak výbornou voľbou aj do menších priestorov.

A s čím ju skombinovať? S nábytkom a doplnkami v svetlých odtieňoch sivej a béžovej, tie možno doplniť aj ďalšími tlmenými odtieňmi prírody. Čoraz obľúbenejšie sú napríklad aj pastelové farby. Prekvapilo vás to? Len si predstavte takú mentolovú zelenú, ktorá sa bude v kombinácii so základnou paletou perfektne hodiť.

Vítané sú prírodné materiály

Drevo, vlna, bavlna či koža – prírodné materiály majú v scandi bývaní svoje neodmysliteľné miesto. Drevené prvky dodajú miestnosti teplo a majú nadčasový dizajn. Nezabúdajte však ani na textílie, ktoré dotvoria atmosféru. Pamätajte, v tomto štýle sa kladie veľký dôraz na textúry a ich kombinácie. Staviť tak môžete napríklad na hrubé aj tenké textílie.

Stávka na jednoduchosť a čisté línie

Jedným z kľúčových prvkov tohto štýlu je používanie jednoduchých a čistých kusov nábytku, ako sú praktické konferenčné stolíky pri farebne neutrálnom gauči. Nábytok prevláda často zo svetlého dreva, napríklad dubového alebo brezového, a má elegantný a uhladený dizajn. Svetlé drevo pôsobí prirodzene, navyše predstavuje aj jemný nádych nostalgie. Zároveň platí, že prednosť pri výbere nábytku dostáva ten multifunkčný, ako napríklad posteľ s úložným priestorom.

Foto: Adobe Stock

Striedmosť pri výbere doplnkov

Pri škandinávskom štýle je dôležité, aby mali všetky veci svoje miesto a nič nepôsobilo rušivo. Platí tu pravidlo, že menej je viac. Menej dekorácií, za to kvalitných a opodstatnených. Police plné starožitností v severskom štýle nemajú jednoducho svoje miesto. Naopak, vítaná je striedmosť. Zabudnite aj na gýčové či prepracované prvky a stavte radšej na kvalitný rám s fotografiou či pútavé zrkadlo.

Na druhej strane pomáhajú dekorácie v štýle severu dotvoriť pocit tepla a hrejivej atmosféry. Určite by nemali teda chýbať sviečky, makramé dečky či vonné tyčinky. Toto všetko sú vítané prvky, ktoré pomáhajú vytvoriť dojem útulnosti. Podstatnou časťou sú aj svietidlá, ktoré dotvoria celkovú atmosféru.

Nebojte sa odviazať ani pri výbere prikrývok a iných textílií. A čo sa týka dekoračných vankúšov, ktoré sa budú vynímať napríklad aj na vašej manželskej posteli, prím môžu hrať aj rôznorodé materiály a dokonca aj rôzne geometrické tvary či vzory.

Vďaka svojej nadčasovej príťažlivosti a dôrazu na jednoduchosť, nie div, že takto zariadené bývanie je stále obľúbenou voľbou medzi majiteľmi domov na celom svete. Vyskúšajte, neoľutujete.

