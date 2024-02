Aké plány má Petržalka s Veľkým Draždiakom? Mohli by sme sa tam cítiť ako pri Balatone či Neusiedler See (video)

Starosta bratislavskej Petržalky Ján Hrčka v rozhovore pre agentúru SITA priblížil, aké plány má mestská časť s Veľkým Draždiakom.

Pozemkové vzťahy

„Draždiak je Petržalské more. Kúpou časti areálu a športovej haly, ktorú sme realizovali, chceme aj naďalej zatrávňovať a rozvíjať túto oblasť,“ priblíži.

Hlavnou prioritou je podľa neho využitie tohto územia na športové a kultúrne aktivity, ale niektorým krokom bránia pozemkové vzťahy, ktoré sa však snažia postupne riešiť.

Drôty vysokého napätie

Mestská časť podľa Hrčku tiež momentálne podniká aktivity, aby sa odstránili a preložili drôty vysokého napätie ponad štrkovisko. „Keby sa to podarilo, Draždiak by mohol byť, podobne ako Zlaté piesky, oficiálnym kúpalisko,“ skonštatoval.

„Robíme všetky kroky k tomu, aby to naozaj bola taká oblasť, ako keď prídete do Maďarska k Balatonu, alebo do Rakúska k Neusiedler See a podobne. Aby ste mali rovnaký pocit, keď prídete k Draždiaku. Že jednoducho vidíte peknú trávu, pekne upravené prostredie, či toalety,“ doplnil.