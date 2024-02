Týždeň očami Pavla Urbana: Fico možno skončí ako Orbán. Silne slová, ale v činoch pokora

Uplynulý týždeň mal byť búrlivý predovšetkým v Bruseli. Maďarský premiér Viktor Orbán išiel na summit s pevným rozhodnutím nepodporiť finančnú pomoc pre Ukrajinu. Hneď na jeho začiatku však bolo všetko inak.

Orbán stiahol chvost a Európska rada jednomyseľne schválila pomoc nášmu východnému susedovi. Uvedomil si, že hrozby z Bruselu boli vážne a bez európskych peňazí by krajine hrozila pohroma. Silné slová má aj Robert Fico.

Fico pohorel v europarlamente

Schvaľovanie zmien v Trestnom zákone vyvolalo veľké diskusie v spoločnosti. Z týždňa na týždeň do ulíc slovenských miest prichádza čoraz väčší počet ľudí vyjadriť svoj nesúhlas s týmto legislatívnym návrhom. Fico si z toho ťažkú hlavu nerobí a svoj zámer chce za každú cenu uskutočniť. Len aby tá cena nebola príliš veľká.

Fotografie: Posledný protivládny protest

Okrem nesúhlasu s navrhnutými zmenami na Slovensku, sa do hry v značnej miere zamiešal aj Brusel. Poslanci Európskeho parlamentu prijali uznesenie, ktoré kritizuje návrh novely trestného zákona. Vyjadrujú v ňom obavy o schopnosť novej slovenskej vlády bojovať proti korupcii a chrániť finančné záujmy EÚ, ak bude návrh Ficovej vlády schválený.

Pravdou však je, že uznesenie europoslancov nemôže mať žiadne dôsledky pre Slovensko, ale je to varovanie pre Smer-SD, že aj jeho spojenci v radoch európskych socialistov majú obavy z toho, čo predvádza slovenská výkonná moc. Potvrdením je aj hrozba pozastavenia členstva v ich radoch, ako pre Smer-SD, tak aj jeho koaličného partnera Hlas-SD.

Fico samozrejme ihneď obvinil slovenskú opozíciu, že ona lobovala v europarlamente za takéto uznesenie a tým sa postavila proti vlastnej krajine. Otázkou však je, čo tam potom robili jeho poslanci, aby tomu zabránili. Možno sa aj o niečo pokúšali, ale výsledok hlasovania presvedčivo potvrdil ich váhu pri obhajobe konania Roberta Fica.

Jednoducho takmer všetci ich ignorovali, čo potvrdzuje aj výsledok hlasovania, kde za text uznesenia hlasovalo až 496 europoslancov a proti ich bolo len 70.

Zatiaľ iba silné slová

Ak aj uznesenie parlamentu Fica nejako nevystrašilo, vyjadrenia ďalších európskych inštitúcii predsa len vyvolávajú oveľa väčšiu obavu.

Komisár pre spravodlivosť Európskej komisie Didier Reynders boľ dosť konkrétny. Podľa jeho slov komisia nebude váhať zasiahnuť proti Slovensku akýmkoľvek spôsobom, vrátane obmedzenia fondov, ak by kroky vlády Roberta Fica v oblasti právneho štátu porušovali pravidlá Európskej únie.

V podobnom duchu sa vyjadrila aj hlavná európska prokurátorka Laura Codruța Kövesi. Podľa medializovaných informácii v liste Európskej komisii varuje pred vládnymi návrhmi zmien, ktoré môžu prispieť k ťažšiemu odhaľovaniu možných podvodov týkajúcich sa finančných záujmov EÚ. Vyjadrila zároveň obavy, že Európska prokuratúra bude mať problémy v spolupráci s niektorými vyšetrovacími úradmi na Slovensku.

Zdvihnutý prst z Bruselu napokon prinútil Fica k nejakým ústupkom. Vládna koalícia je presvedčená, že zmeny, ktoré na poslednú chvíľu zaradila počas rozpravy v parlamente, sú postačujúce, aby utíchli hlasy z Európskej únie.

Ukáže to obdobie po definitívnom schválení novely, čo však môže ešte potrvať. Nikto nepochybuje, že návrh prejde v parlamente, prezidentka ho pravdepodobne nepodpíše a všetko sa vráti znovu do pléna zákonodarného zboru.

Pripomeniem začiatok tohto textu a hrdinskom postoji Orbána kým nehrozilo, že Maďarsko zostane bez peňazí. Uvidíme, či sa niečo podobné neudeje s Robertom Ficom, ktorý aj doteraz mal veľké reči pred každým odchodom do Bruselu, ale potom hlasoval tak, ako aj všetci ostatní.

Kým na Európskej rade bol iba jeden z 27, tentoraz je však jeho hlas rozhodujúci. Neviem, čo by povedali koaliční partneri Smeru-SD, ak by boli nejaké peniaze zastavené. Petrovi Pellegrinimu by to určite nepomohlo pri jeho prezidentskej kandidatúre.