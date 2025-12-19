Ak nás budete rešpektovať, na nikoho nezaútočíme. Putin odpovedá na otázky počas výročnej tlačovky

Ruský prezidentVladimir Putin v piatok na tradičnej výročnej tlačovej konferencii v Moskve ocenil postup ruských jednotiek na Ukrajine.
„Naše jednotky postupujú po celej línii kontaktu, nepriateľ ustupuje,“ vyhlásil Putin na konferencii, ktorá sa v priamom prenose vysiela na veľkoplošných obrazovkách v ruských mestách. Dodal, že „do konca roka“ očakáva ďalšie úspechy a menoval ukrajinské mestá, ktoré sú podľa neho v hľadáčiku ruskej armády.
Putin opakovane vyhlasuje, že ak zlyhá diplomacia, Rusko obsadí zvyšok východnej Ukrajiny silou. Ruská invázia, ktorá začala vo februári 2022 ako trojdňová „špeciálna vojenský operácia“, sa stala najväčším konfliktom v Európe od druhej svetovej vojny a vyžiadala si tisíce obetí na oboch stranách.
Tri milióny otázok
Podľa Kremľa ruskí občania poslali Putinovi takmer tri milióny otázok, ktorým sa ruský prezident vo svojom vystúpení venuje. V centre Moskvy platia sprísnené bezpečnostné opatrenia, niektoré oblasti okolo Kremľa a Červeného námestia sú uzavreté. Reportéri AFP zaznamenali desiatky policajných vozidiel a príslušníkov bezpečnostných služieb.
Putin tento týždeň vystupňoval protizápadnú rétoriku, keď označil európskych lídrov za „prasiatka“ a prisľúbil, že ak zlyhajú rokovania o ukončení vojny, Rusko „vojenskými prostriedkami“ obsadí všetky územia, ktoré považuje za svoje.
Loptička na strane Kyjeva
Ruský prezident poprel, že Moskva zdržuje mierové rokovania a odmieta mierové návrhy. „Loptička je kompletne na strane šéfa režimu v Kyjeve a jeho európskych sponzorov,“ povedal Putin s tým, že Rusko akceptovalo niektoré „kompromisy“ v americkom návrhu dohody.
Takisto necíti žiadnu zodpovednosť za tisíce ľudských životov, ktoré počas vojny vyhasli na obdivoch stranách. „Nepovažujeme sa za zodpovedných za stratené ľudské životy. My sme vojnu nezačali,“ zopakoval Putin svoj obľúbený naratív o tom, že za jej vypuknutie nesú zodpovednosť Ukrajina a Západ.
Kde je rešpekt, nemusí byť vojna
Odmietajúc rastúce obavy, že Moskva predstavuje bezpečnostnú hrozbu pre krajiny na východnom krídle Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO), Putin povedal, že Rusko nezaútočí na iné štáty pod podmienkou, že s ním budú zaobchádzať s rešpektom.
„Pýtali ste sa: Chystajú sa nové špeciálne vojenské operácie? Žiadne operácie nebudú, ak s nami budete zaobchádzať s rešpektom, ak budete rešpektovať naše záujmy, tak ako sa mi neustále snažíme rešpektovať vaše,“ upokojoval ruský prezident divákov svojho výročného vystúpenia.
Stabilná ekonomika napriek sankciám
Putin sa vo vystúpení dotkol aj témy domáceho hospodárstva, pričom zľahčoval obavy zo spomaľujúcej sa ekonomiky, ktorá je už takmer štyri roky nastavená na vojnový režim. Tvrdil, že ruská ekonomika je stabilná, hoci krajina čelí sankciám, inflácii a rast sa pohybuje tesne nad nulou.
Kritika vojny je v Rusku zakázaná a tisíce ľudí boli potrestané pokutami či väzením. Všetci významní Putinovi politickí oponenti sú vo väzení, v exile alebo mŕtvi. Putin sa stal prezidentom v decembri 1999 po odstúpení Borisa Jeľcina.