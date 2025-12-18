Ruský veľvyslanec v Londýne: Jediná dohoda, ktorú Ukrajina dosiahne, je kapitulácia

Tvrdí, že Rusko je vo výhodnej pozícii a rokovania sa môžu viesť len o ruských požiadavkách.
Russia Ukraine War
Ukrajinský námorný dron Magura. Foto: Ilustračné, AP Photo/Efrem Lukatsky
Ak sa v súvislosti s Ukrajinou dosiahne nejaká dohoda, bude to jej kapitulácia, vyhlásil ruský veľvyslanec vo Veľkej Británii Andrej Kelin v rozhovore pre britskú stanicu Channel 4 News. Tvrdí, že Rusko je vo výhodnej pozícii a rokovania sa môžu viesť len o ruských požiadavkách.

„Kyjev by nemal rozmýšľať o dohode, ale určite na to, ako zachrániť štát,“ cituje z rozhovoru web Novinky.cz. Redaktor namietol, že mierové rokovania musia byť založené na kompromise, nie na kapitulácii. Kelin odpovedal, že o dohode možno hovoriť len vtedy, ak existuje rovnováha na bojisku, ktorá však podľa neho neexistuje.

Moskva na víťaznej vlne

Na otázku, či Rusko vyhráva, veľvyslanec uviedol, že Moskva je „vo víťaznej situácii, pretože frontová línia sa posúva rýchlo vpred“. Redaktor oponoval, že postup bol v skutočnosti pomalý, no Kelin trval na tom, že ruský postup sa zrýchľuje.

Kelin odmietol komentovať tvrdenia amerického prezidentaDonalda Trumpa, podľa ktorého Rusko súhlasí s dohodou. „Chceme to skončiť rýchlo, ale bude to za našich podmienok,“ povedal s tým, že vojnu chcú ukončiť „diplomaticky“.

Podmienky sú nemenné

Na otázku o ruských podmienkach Kelin uviedol, že ich opakovať nebude, ale pripomenul, že ich pred rokom predstavil ruský prezident Vladimir Putin. Ten požadoval demilitarizáciu Ukrajiny, jej vzdanie sa členstva v NATO a odovzdanie rozsiahlych území vrátane Záporožskej, Chersonskej, Doneckej, Luhanskej oblasti a Krymu.

Rusko tieto územia anektovalo – Krym v roku 2014 a štyri ukrajinské oblasti v septembri 2022. Okrem Krymu však Moskva žiadnu z týchto oblastí úplne neovláda.

