Aj vďaka našej účasti v Únii a NATO, je podľa Šimečku vojna len spomienkou 

Mier nie je samozrejmosťou. Odkázal verejnosti podpredseda parlamentu a predseda hnutia Progresívne Slovensko Michal Šimečka pri príležitosti 79. výročia ukončenia druhej svetovej vojny a Dňa víťazstva nad fašizmom.

To si pripomenul pri Hrobe neznámeho vojaka v Bratislave. Hrôzy vojny sú pre nás podľa neho len vzdialenou spomienkou aj na základe toho, že Slovensko je pevnou súčasťou západu, Európskej únie a NATO.

„Dnes vzdávame úctu obetiam tej najstrašnejšej vojny a tragédie 20. storočia a zároveň hrdinom, ktorí bojovali proti fašizmu. Je dôležité si to každý rok pripomínať. A mať sa na pozore, keď mier v Európe niekto ohrozuje. Dnes je to Vladimír Putin so svojou agresívnou politikou a vojnou na Ukrajine,“ uviedol. Šimečka tvrdí, že práve spomienka na hrdinov, ktorí bojovali proti fašizmu, nám môže ukázať, aké je potrebné pomáhať Ukrajine.

„Nebráni len svoje územie a životy ľudí, ale aj zjednotenú, slobodnú a mierovú Európu, do ktorej patríme aj my,“ uzavrel.