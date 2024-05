Taraba nariadil ukončiť nevýhodnú prevádzku kompy Vojka, predchádzajúce vlády nechali podľa ministra hniť nové plavidlo (video+foto)

aktualizované 30. mája 2024, 13:28

Prevádzku kompy medzi prístavmi Vojka nad Dunajom a Kyselica za milióny eur nariadil podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba ukončiť.

Informoval o tom šéf envirorezortu spolu s generálnym riaditeľom VV a Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) Petrom Moldom a Jozefom Moravčíkom na štvrtkovej tlačovej besede s tým, že Vodohospodárska výstavba (VV) vyhlási v najbližších dňoch nové verejné obstarávanie na jej prevádzku.

Nevýhodné podmienky

Podľa Tarabu prevádzku kompy na prepravu osobných áut zabezpečovala súkromná spoločnosť za nevýhodných podmienok. Zmluva bola navyše uzavretá za pochybných okolností.

„Obe tieto skutočnosti nehovorím len ja, ale konštatoval ich tiež Najvyšší kontrolný úrad SR vo svojej správe v roku 2019. Štát, a teda aj daňoví poplatníci zaplatili za obdobie rokov 2019 až 2023 za služby motorovou kompou vyše 9 mil. eur bez DPH,” vysvetlil Taraba.

Vicepremiér dodal, že je zarážajúce ako predchádzajúce vlády doslova likvidovali aj SVP. Pritom štát je od roku 2020 vlastníkom novej modernej kompy, ktorá stojí v prístave bez využitia.

Štát to vie urobiť lacnejšie

„Predchádzajúce vlády svojou nekompetentnosťou nevedeli nájsť využitie pre novú, modernú kompu za 2,7 mil. eur, ktorá v bratislavskom prístave vo Vlčom hrdle doslova hnije takmer päť rokov namiesto toho, aby slúžila ľudom na Žitnom ostrove a zároveň pomohla oživiť chod SVP,” dodal Taraba.

Zároveň doplnil, že nerozumie predchodcom, prečo nevypovedali zmluvy súkromníkovi, ktorému ročne platili dva milióny eur, nakoľko vypovedanie zmluvy prebehlo bez problémov. Pritom štát vie túto službu robiť určite lacnejšie.

Molda ubezpečil, že podmienky novej verejnej súťaže umožnia zapojiť čo najširší okruh možných uchádzačov a vybrať pre štát ekonomicky najvýhodnejšie riešenie.

Nové verejné obstarávanie

„Ak získame zo strany uchádzačov výhodnejšie ponuky, budeme sa zaoberať možnosťami ukončenia zmluvy, ktorej nevýhodnosť už pred rokmi kritizovala verejnosť aj kontrolné orgány štátu. Preto vyhlasujeme nové verejné obstarávanie s dôrazom na transparentnosť a ponúknutú cenu,“ zdôraznil Molda.

Do nového verejného obstarávania sa chcú preto zapojiť aj vodohospodári z SVP, ktorí majú s prevádzkou kompy v danom území reálne skúsenosti. Štátni vodohospodári kompu na trase Vojka nad Dunajom a Kyselica prevádzkovali do roku 2015.

„V súčasnosti je naša kompa odstavená v prístave a o plavidlo sa stará odborný personál. Raz týždenne je kontrolovaná, vrátane chodu motorov a systémov. Sme však pripravení nasadiť kompu na pôvodne zamýšľanú trasu Vojka a Kyselica. Počkáme si však na podmienky súťaže,“ uzavrel Moravčík.

Kritika na rozhodnutia vlastnej vlády

„Remišová, Budaj a ostatní nechali kompu, ktorá stála 2,8 milióna eur, takmer štyri roky zaparkovanú a platili súkromníkovi dva milióny eur ročne,” povedal Taraba. Predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová reagovala, že minister Taraba kritizuje nákup štátnej kompy, ktorá bola kúpená za vlády jeho vlastnej SNS a Smeru-SD v roku 2019.

„On sám by mal odpovedať na otázku, prečo túto kompu vtedy kúpila ich vláda, v ktorej sedela jeho Slovenská národná strana, a prečo ju v roku 2019 nebola schopná sprevádzkovať. Podľa mojich informácií sú problémom technické parametre kompy, ktorú SNS a Smer kúpili v roku 2019,“ uviedla. Minister Taraba by sa podľa nej preto mal namiesto šírenia klamstiev a zvolávania tlačových konferencií radšej porozprávať so svojím predsedom Andrejom Dankom, prečo kúpili nefunkčnú kompu.

„Že si Taraba berie do úst Remišovú, ktorá s ministerstvom životného prostredia nemala nikdy žiadnu exekutívnu spojitosť, len svedčí o jeho obľúbenom zvyku bezdôvodne kopať do žien a dokonca aj maloletých dievčat. To sa nevolá odbornosť, ale nechutná zbabelosť, čo je ale základným predpokladom spolkov s extrémistami z ĽSNS a so stranou pána Danka, s čím má pán Taraba bohaté skúsenosti,“ myslí si Remišová, ktorá predpokladá, že za týmto „nechutným cirkusom bez faktov sa skrýva príprava na nejakú klasickú rabovačku v štýle SNS“.