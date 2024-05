Prešovský kraj pripravuje dve väčšie obnovy ciest, jednou z nich je rekonštrukcia vozovky z Levoče na Harichovce

Prešovský samosprávny kraj (PSK) pripravuje dve väčšie investície do ciest v blízkosti hraníc s Košickým krajom. Prvým je rekonštrukcia cesty II/533 z Levoče v smere na Harichovce. Druhým, už dlhodobo pripravovaným, je rekonštrukcia križovatky, teda zmena priesečnej križovatky na okružnú v Spišskom Štvrtku.

Informoval o tom investičný riaditeľ Správy a údržby ciest PSK Michal Danko. Podľa predbežného plánu by s realizáciou prác v oboch prípadoch chceli začať na budúci rok.

Využitie financií

Správa a údržba ciest chce využiť financie v rámci balíka Integrovanej územnej stratégie PSK, zapojila sa tak do nej s dvoma projektmi v okrese Levoča. Na obnovu cesty II/533 bolo zatiaľ podľa Danka vyčlenených do 2,5 milióna eur.

„Keďže ide o približne štvorkilometrový úsek, suma nebude asi postačovať na celý úsek. Súčasťou balíka tak bude časť cesty 533, nie celá,“ poznamenal. V rámci tejto investičnej akcie už majú krajskí cestári ukončený realizačný projekt.

„Predpokladám, že hneď, ako bude odovzdaný k nám do majetku, respektíve do správy, pristúpime k žiadosti o územné rozhodnutie a žiadosti o stavebné povolenie po usporiadaní majetkovoprávnych vzťahov,“ priblížil investičný riaditeľ. K samotnej realizácii aspoň časti úseku v smere od Levoče by chceli pristúpiť v budúcom roku.

Križovatka v Spišskom Štvrtku

Náklady na stavebné práce na križovatke v Spišskom Štvrtku sa podľa Danka pohybujú na úrovni približne 800-tisíc eur.

„Sú tam totiž ešte doplnené úpravy na ceste druhej triedy smerom na Spišskú Novú Ves, a je tam aj napojenie na cestu prvej triedy. Teda to nie je iba samotná križovatka, ale sú tam aj vetvy, ktoré sú podstatne dlhšie ako štandardne,“ vysvetlil. Kraj má už v tejto súvislosti projekt, územné rozhodnutie, v procese je stavebné povolenie, za sebou má majetkovoprávne vysporiadanie.

„Je to naviazané na ukončenie stavebného konania, ak sa to podarí do leta, v lete teoreticky vieme podať žiadosť na danú výzvu, ktorá je už vonku, do zimy vysúťažiť a na jar začať,“ priblížil predbežný plán investičný riaditeľ Správy a údržby ciest PSK.