Heger počká na vyjadrenie ústavných právnikov na poskytnutie stíhačiek MiG-29 Ukrajine, bojové lietadlá sú už mesiace vyradené

Poverený premiér Eduard Heger (OĽaNO) počká na oficiálne stanovisko ústavných právnikov k dodaniu stíhačiek MiG-29 Ukrajine, na základe ktorého bude ďalej postupovať. Ústavní právnici musia posúdiť, či má vláda v poverení na takýto krok kompetencie, alebo nie.

Povedal to v sobotu Heger v relácii Sobotné dialógy Rádia Slovensko. Zdôraznil, že prípadná dodávka stíhačiek MiG-29 Ukrajine by nijako neohrozila obranyschopnosť Slovenska, pretože tieto bojové lietadlá sú už mesiace vyradené, uzemnené a Slovensko na ne nemá náhradné diely. Opravovali ich ruskí technici, s ktorými už naša krajina nechce spolupracovať. Zároveň by sme za tento dar Ukrajine dostali peniaze z európskeho mierového nástroja. Tak tomu bolo aj v prípade darovania systému protivzdušnej obrany S-300.

80 miliónov za pomoc

„Za techniku, ktorú sme poslali Ukrajine, sme už dostali vyše 80 miliónov eur,“ povedal Heger. Podľa neho rozhodnutie o poskytnutie vojenskej pomoci Ukrajine je autonómnym rozhodnutím každej krajiny a nie kolektívnym súhlasom spojencov v rámci NATO. Heger poukázal na to, že opozícia hovorila o ohrození národnej bezpečnosti aj vtedy, keď Slovensko išlo poslať Ukrajine systém protivzdušnej obrany S-300.

„Práve naopak, naša bezpečnosť je dnes na výrazne vyššom stupni, pretože sme dostali štyri systémy Patriot a dnes máme napríklad tanky a ďalšie protivzdušné systémy od Nemcov a mohol by som menovať ďalšie veci,“ zdôraznil.

Mobilizácia Slovenska

Heger zároveň v relácii vyzval generálneho prokurátora Maroša Žilinku, aby konal voči Robertovi Ficovi a Ľubošovi Blahovi za klamstvá a dezinformácie, ktoré šíri v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Poukázal na to, že Fico strašil s mobilizáciou na Slovensku a tiež, že pošleme našich vojakov na Ukrajinu.

„Je to úplný nezmysel a on to veľmi dobre vie,“ zdôraznil premiér. Pripomenul, že Fico už predtým „obludným spôsobom“ strašil a zavádzal verejnosť v súvislosti s obrannou dohodou s USA, pričom nič z jeho prognóz sa nenaplnilo.

„Nech Fico predstúpi pre národ a povie, kde sa nachádzajú tie jadrové zbrane na území Slovenska a koľko slovenských žien bolo znásilnených americkými vojakmi,“ vyzval ho Heger. Podľa neho nemôžeme byť cynikmi a odvrátiť tvár od ľudí, ktorí zomierajú vo vojne, ako by to urobil Robert Fico.

„Predstavte si, že my by sme boli na mieste Ukrajiny a naši spojenci by nás nechali zomierať pod paľbou rakiet,“ dodal Heger.