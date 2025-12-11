Action otvára novú predajňu v Bratislave, zákazníkom ponúka unikátny koncept s dôrazom na udržateľnosť

Viac ako dve tretiny výrobkov sú dostupné za cenu nižšiu ako dve eurá.
Diskontná sieť s nepotravinovým tovarom Action otvára svoju siedmu predajňu v Bratislave, čím celkový počet predajní na Slovensku dosiahne 45. Nová predajňa sa nachádza v obchodnom centre Centrál a má rozlohu 784 m². Zamestná až 20 ľudí a je otvorená od 11. decembra.

Unikátny koncept

Action ponúka zákazníkom unikátny koncept s viac ako 6 000 kvalitnými a čoraz udržateľnejšími výrobkami v 14 kategóriách. Sortiment zahŕňa hračky, DIY produkty, tovar pre domácnosť a záhradu, ako aj trvanlivé potraviny. Viac ako dve tretiny výrobkov sú dostupné za cenu nižšiu ako dve eurá. Každý týždeň Action prináša do ponuky 150 nových produktov, aby zostala aktuálna a prispôsobená preferenciám rôznych zákazníkov.

Sme veľmi radi, že môžeme rozšíriť našu ponuku v Bratislave len dva roky po zavedení konceptu Action na Slovensku. Náš úspech je založený na silnom koncepte a nasadení našich tímov,“ uvádza Jan Štěpánek, generálny riaditeľ spoločnosti Action pre Slovensko.

Silný dôraz na udržateľnosť

Spoločnosť zároveň kladie dôraz na udržateľnosť. Action aktívne znižuje emisie skleníkových plynov – napríklad odstránením plynových prípojok vo všetkých predajniach do konca roka 2024 a zavedením LED osvetlenia. Zároveň stanovuje jasné štandardy pre svojich dodávateľov a zdroje materiálov. Usiluje sa o zníženie uhlíkovej stopy svojich produktov a o zvýšenie ich cirkularity.

Príkladom sú produkty značky Action a privátnych značiek, ktoré obsahujú udržateľnú bavlnu – 99 % pochádza z programu Better Cotton a 1 % z organickej bavlny. Drevo použité v produktoch pochádza výlučne z udržateľne obhospodarovaných lesov s certifikáciou FSC® alebo PEFC. Všetky kakaové výrobky značky Action sú od roku 2022 certifikované ako Fairtrade.

Action, diskontný predajca nepotravinových produktov, každý týždeň privíta viac ako 18,7 milióna zákazníkov vo viac než 2 900 predajniach v 13 európskych krajinách. Zamestnáva viac ako 79 600 zamestnancov zo 151 národností.

