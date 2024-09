AAA AUTO, vďaka využitiu generatívnej AI, v auguste pokorilo mesačnú hranicu 20 000 zobchodovaných áut

Medzinárodná sieť autocentier AAA AUTO a Mototechna, ktorú prevádzkuje skupina AURES Holdings, za prvých osem mesiacov roku predala už 73 941 automobilov, medziročne o 10 % viac, výkupy dosiahli 75 159 vozidiel.

Skupina AURES Holdings, ktorá prevádzkuje medzinárodnú sieť autocentier AAA AUTO a Mototechna, v auguste prvýkrát prekonala hranicu 10 000 predaných a 10 000 vykúpených automobilov za jeden mesiac. Ide tak o vôbec najsilnejší predajný mesiac v tridsaťdvaročnej histórii spoločnosti. Tento rok tak skupina predala na Slovensku, v Českej republike a v Poľsku za osem mesiacov už celkom 73 941 automobilov, medziročne celkovo o desať percent viac, čo je absolútny rekord. Vykúpených bolo až 75 159 vozidiel.

„Augustových 10 077 predaných a 10 129 vykúpených áut je vôbec najsilnejším mesačným obchodným výsledkom v našej tridsaťdvaročnej histórii. V dvoch po sebe idúcich rekordných prázdninových mesiacoch sa tak po predchádzajúcom testovacom období naplno prejavilo nasadenie generatívnej AI na výkupe, predaji aj v marketingu. Vzhľadom na to, že sme z hľadiska využitia generatívnej AI ešte len na začiatku plnej prevádzky, do budúcnosti očakávam ďalší exponenciálny nárast predajov,“ zdôraznila Karolína Topolová, Co-CEO skupiny AURES Holdings, prevádzkovateľa medzinárodnej siete autocentier AAA AUTO a Mototechna.

„Nárast predaja pozitívne ovplyvňuje aj zvyšujúca sa dôvera zákazníkov, ktorá sa prejavuje neustálym rastom hodnoty Net Promoter Score (NPS), ktorú na sekundárnom automotive trhu meriame ako jediní. Dôveru zákazníkov zvyšuje aj spolupráca so spoločnosťou IRIS IDENT, preverujúcou históriu automobilov. Naši zákazníci tak na našom webe môžu ku každému vozidlu zadarmo získať nezávislé preverenie. Podobnú spoluprácu máme aj v Českej republike so spoločnosťou Cebia a v Poľsku s carVertical. To všetko sa prejavuje aj stále rýchlejšie rastúcim pozitívnym hodnotením zákazníkov v rámci vyhľadávača Google, ktorý je pre nás dôležitým indikátorom ich spokojnosti,“ dopĺňa Karolína Topolová.

Foto: AURES Holdings

Výrazný nárast predajov elektromobilov

Štruktúra predávaných automobilov v AAA AUTO v júli a auguste zahýbala slovenskými stereotypmi. Najpredávanejšie sú stále hatchbacky, ale len pár kusov za nimi zostali kombíky. Na treťom mieste sú už SUV, ktoré sú každým rokom obľúbenejšie. Čo sa týka palív, 46 % Slovákov si kupovalo benzínové vozidlá, 51 % dieselové. „Zaznamenávame nárast predajov vozidiel s alternatívnymi palivami. Čisto elektrických áut sme len v lete predali vyše osemdesiat, od začiatku roka potom viac ako päťsto. Vlani sa pritom predalo štyristo elektromobilov za celý rok. Rastúca dôvera je najvýraznejšia u Čechov aj vďaka stále sa rozširujúcej sieti dobíjacích bodov, Slováci a Poliaci sú zatiaľ veľmi opatrní,“ upresňuje Petr Vaněček, co-CEO AURES Holdings.

Pre Slovákov sú stále najobľúbenejšie škodovky, preto sa aj v lete najlepšie predávali práve modely tejto značky – Octavia, Fabia a Superb. Rovnaké modely zaujali prvé tri miesta v Česku, len Poliaci stále najviac preferujú Opel Astra, za ktorým sa umiestnila Kia Sportage. Škoda Octavia bola v Poľsku až tretia najpredávanejšia. Vozidlo s automatom si zaobstaralo 33 % Čechov, 34 % Slovákov a 29 % Poliakov.

Foto: AURES Holdings

