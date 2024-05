75. výročie vzniku spoločnosti DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Dňa 1. mája 1949 vznikol v rámci Československých stavebných závodov projektový útvar nazvaný Mostoprojekt a následne pre cesty projektový útvar Cestoprojekt s pracoviskami v Bratislave, vo Zvolene a v Žiline. Krátko po 1. júli 1950 boli obidva tieto útvary začlenené do jednotnej projektovej organizácie, ktorá dostala pomenovanie DOPRAVOPROJEKT. 1.máj 1949 preto považujeme za oficiálny dátum vzniku DOPRAVOPROJEKTu, keď sa v porevolučnom zmätku a neistote podarilo založiť a vybudovať špecializovanú projektovú inštitúciu, ktorá pretrvala 75 rokov. Takéto významné výročie je pri konzultačno-projektových spoločnostiach raritou dokonca aj v zahraničí. Počas svojej histórie prešla spoločnosť viacerými organizačnými zmenami, ktoré vyústili v roku 1992 do zriadenia akciovej spoločnosti a neskôr v roku 2006 jej začlenenie do najsilnejšej projektovej skupiny v Čechách a na Slovensku SUDOP GROUP Praha. Novodobá história spoločnosti sa začala písať po roku 2004 a toto obdobie je charakterizované dynamickým rozvojom DOPRAVOPROJEKTu, čo súviselo okrem iného aj s významnou modernizáciou technológie projektovania, jej hardvérovej a softvérovej podpory, kresliacej a reprografickej techniky.

V súčasnosti je DOPRAVOPROJEKT, a.s. najväčšou projektovou spoločnosťou v Slovenskej republike, ktorá poskytuje služby na vysokej profesionálnej úrovni s dôrazom na etiku konania spoločenskú a environmentálnu zodpovednosť a korektnosť vzťahov s klientmi. Okrem štyroch divízií v Bratislave má ďalšie v Prešove a vo Zvolene, ktorého stredisko sa nachádza v Liptovskom Mikuláši a pracoviská má tiež v Žiline a v Leviciach.

Foto: DOPRAVOPROJEKT

Počas histórie spoločnosti získali naši projektanti mnohé ceny a ocenenia. Spomeniem niektoré najvýznamnejšie. V roku 2006 to boli ceny za Most Apollo cez Dunaj v Bratislave: Európska cena za oceľové konštrukcie, Cena Americkej spoločnosti stavebných inžinierov OPAL Award, Hlavná cena a titul Stavba roka 2006. Za Estakádu nad motokrosovým areálom na diaľnici D1 Ladce – Sverepec cena Slovenského národného komitétu FIB za najlepšiu betónovú konštrukciu 2002 – 2006 a Cena slovenského zväzu stavebných inžinierov – Inžinierska stavba roka 2006. Ďalej za Tunel Horelica na ceste I/11 – obchvat mesta Čadca to bola Cena Slovenského národného komitétu FIB za najlepšiu betónovú konštrukciu 2002 – 2006. V roku 2007 bola ocenená stavba Diaľnice D2 Lamačská cesta – Staré grunty s prvým slovenským dvojrúrovým tunelom Sitina Hlavnou cenou a titulom Stavba roka 2007. Minulý rok sme boli ocenený Federáciou FIB Special mention price za Most nad veslárskou dráhou na diaľnici D4. V rámci súťaže Stavba roka 2020/2021 sme získali niekoľko ocenení. Za Diaľnicu D1 Prešov západ – Prešov juh s tunelom Prešov udelila odborná porota hlavnú cenu v kategórii Inžinierske stavby a tiež Cenu Únie miest Slovenska za celospoločenský prínos v rozvoji miest a obcí Slovenska. Cenu za výnimočné a progresívne projektové riešenie sme získali za unikátny Most Monoštor. Posledným našim úspechom bolo získanie hlavnej ceny STAVBA ROKA 2023 v kategórii Inžinierske stavby a Ceny za použitie progresívnych stavebných výrobkov a inovatívnych postupov výstavby za stavbu R4 Prešov, severný obchvat, I. etapa.

Aj do budúcnosti je spoločnosť DOPRAVOPROJEKT a.s. pripravená na ďalší rast. Náš strategický plán sa zameriava na tri kľúčové oblasti: rozšírenie našej medzinárodnej prítomnosti, posilnenie našich technologických schopností a prehĺbenie nášho záväzku k environmentálnej udržateľnosti. Investujeme do inteligentných technológií vrátane umelej inteligencie a strojového učenia, aby sme mohli predvídať problémy projektov, optimalizovať návrhy a zvyšovať prevádzkovú efektívnosť. Venujeme sa znižovaniu nášho vplyvu na životné prostredie prostredníctvom udržateľných projektových postupov a podpore zelenej infraštruktúry. Okrem toho zintenzívňujeme naše úsilie, aby všetky naše projekty nielen spĺňali, ale aj stanovovali nové kritériá ekologickej zodpovednosti. To zahŕňa prísne posudzovanie vplyvu na životné prostredie a zavádzanie ekologických technológií od základov. Naším cieľom nie je len zmierňovať vplyv výstavby na životné prostredie, ale vytvárať projekty, ktoré majú pozitívny vplyv na svoje okolie.

Pri pohľade na uplynulých 75 rokov sme plní hrdosti na naše úspechy a prekážky, ktoré sme prekonali. Najviac nás však motivuje vízia budúcnosti. Ďalšie kapitoly príbehu spoločnosti DOPRAVOPROJEKT a.s. budú formované našimi neustálymi inováciami, naším záväzkom k udržateľnosti a našou neochvejnou oddanosťou komunitám, ktorým slúžime. Oceňujeme spoločné úsilie všetkých, ktorí boli doteraz súčasťou našej cesty – našich oddaných zamestnancov, našich dôveryhodných partnerov, verných klientov a komunity, ktoré nás každý deň inšpirujú k lepším výkonom. Ich podpora a spolupráca sú pre nás nenahraditeľné.

