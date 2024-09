200 % Vlk: Tento Halloween sa do vás zahryzne bláznivá chlpatá zverina

Bielo-ružový pudlík je späť! V pokračovaní austrálskej snímky 100 % VLK bude odvážny Freddy Lupin čeliť šokujúcemu zisteniu – jeho osudom nie je byť mocným vlkolakom ako je zvyšok jeho rodiny. Hoci si myslí, že má všetko, čo potrebuje na vedenie svojej vlkolačej svorky, získať rešpekt spolubojovníkov bude náročné. Keby bol len trochu viac… vlkom!

Presne o mesiac, 24. októbra, vstúpi v distribúcii Bontonfilmu do kín animovaná novinka o ceste za sebapoznaním a sile priateľstva. 200 % VLK sľubuje množstvo vtipných momentov, hudby, ale i ponaučení, ktoré môžu pomôcť k rozvoju zdravého detského sebavedomia. Diváčky a diváci budú v slovenskom znení počuť známe hlasy Michala Domonkosa, Zuzany Porubjakovej, Martina Kaprálika či Lucie Vráblicovej.

Dej príbehu nás zavedie na Vlčiu skalu, kde hlavný hrdina prosí mocných mesačných duchov o radu. Freddy však dostane viac, než si želal – blesk mesačného svetla ho premení na dospelého vlka. Jeho radosť z novej podoby však trvá krátko, keď nájde Moopooa, mesačného ducha v batoľacom veku, ktorý sa potuluje po lese. Ukáže sa, že to Moopoo, ambiciózny duch vo výcviku, premenil Freddyho na vlka, no omylom sa pritom odpálil na zem a nemôže sa dostať späť domov na Mesiac. Navyše, Moopoo nie je schopný dlhodobo prežiť na Zemi – skôr či neskôr jeho vnútorný mesačný svit vyprchá.

Foto: Bontonfilm

Freddy sa preto spojí s najlepšou priateľkou Batty aj niekoľkými vernými psími kamarátmi, a vydajú sa na výpravu. Pátranie ich zavedie hlboko do odľahlej divočiny plnej príšer. Freddy a Batty sa napokon dostanú do horskej komunity, kde stretnú vlkolačiu čarodejnicu Max. Ak niekto dokáže vyčarovať portál na Mesiac, je to práve ona. Príťažlivosť surovej vlčej mágie je silná, Freddyho láka zostať s Max, zvýšiť svoju moc a získať rešpekt, po ktorom vždy túžil.

Foto: Bontonfilm

Keď však Moopoo, ktorý sa ukrýva v lese s ostatnými psami, náhodou ochutná Maxinu zlú energiu, začne besnieť. Plán visí na vlásku, Freddy sa preto bude musieť rozhodnúť, či dá bokom vlastné ambície, alebo pomôže zachrániť svojho duchovného kamaráta. Práve táto skúška ukáže, či je skutočným vodcom. Bez ohľadu na to, ako vyzerá.

Snímka 200 % VLK učí ľudí byť lepšími. A to nielen deti…

