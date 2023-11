Zmena volebného systému by mohla zaistiť relevantnú reprezentáciu regiónov, tvrdí politológ Bardovič

Zmena volebného systému by mala zlepšiť postavenie voliča a občana v procese a zaistiť jeho relevantnú reprezentáciu. Pre agentúru SITA to uviedol politológ Jakub Bardovič z Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave na margo zámeru vlády upraviť volebný systém, ktorý avizovala vo svojom programovom vyhlásení.

Bardovič tiež podotkol, že pri úpravách volebného systému by zákonodarcovia nemali hľadať také zmeny, ktoré budú prospešné len pre politické subjekty ako také či dokonca len pre niektoré z nich. Pred zmenami konkrétnych nastavení volebného systému považuje za potrebné definovať ciele zmeny, problémy spôsobované aktuálnym nastavením i želaný výsledok.

Negatívny fenomén

Podľa politológa odborná obec dlhodobo vedie diskusiu o problémoch a nedokonalostiach súčasného volebného systému, no problémom je, že politickí predstavitelia týmto hlasom dosiaľ nenačúvali.

„Nie je to len o volebnom obvode, sú to aj ďalšie časti ako samotný mechanizmus pre obsadzovanie mandátov či princíp nastupovania kandidátov z kandidátnych listín do parlamentu,“ podotýka Bardovič.

Šance na úspech zmeny volebného systému vníma politológ s rezervou, a to vzhľadom na to, že zmena by pre niektoré politické subjekty skomplikovala ich súčasné fungovanie a vyžadovala by si zmenu ich nastavenia. Existenciu jedného volebného obvodu vníma Bardovič ako negatívny fenomén v súčasnom volebnom systéme.

Poukázal však, že medzi jeho pozitíva a zároveň argumenty pri jeho obhajobe patrí vysoká proporčnosť volebných výsledkov, ktorá u iných štátov s listinným pomerným volebným systémom s viacerými volebnými obvodmi často chýba.

Mäkká cesta riešenia

Politológ je ale toho názoru, že pri aktuálnom územno-správnom členení Slovenska by mohlo vzniknúť také rozdelenie, ktoré by nemuselo výrazne ovplyvniť jeho proporčnosť.

„Naopak, mohlo by pôsobiť priam pozitívne (z dlhodobej perspektívy) na stranícky systém a v dôsledku toho na samotný politický systém. Áno, dotklo by sa to viacerých politických án, a dokonca aj tých najväčších, keďže by museli vygenerovať zo svojich radov minimálne toľko kandidátov vhodných na umiestnenie na prvej pozícii, koľko by bolo volebných obvodov. Dokonca si myslím, že by viaceré z nich museli zmeniť logiku svojho fungovania,“ povedal Bardovič.