Zoroslav Kollár: Boris Kollár prekročil rubikon a začal ma zaťahovať do svojej hry (rozhovor)

Predseda parlamentu a hnutia Sme rodina Boris Kollár sa podľa podnikateľa Zoroslava Kollára nevie zmieriť s tým, že jedna z jeho “žien” ho zrazu prestala poslúchať. „A keď zistil, že som jej pomohol ja, bez nejakých iných úmyslov, tak som sa mu do tej jeho hry celkom hodil,“ povedal okrem iného Z. Kollár v krátkom rozhovore.

Prečo Ste sa nakoniec rozhodli reagovať na obvinenia Borisa Kollára?

Boris Kollár ”prekročil Rubikon”. Začal ma zaťahovať do svojej hry. Potreboval ukázať niekoho, kto je zodpovedný za všetky negatívne, i keď pravdivé informácie o sebe a hnutí Sme rodina. Pripravil si úplne šikovnú generálnu obranu. Ktokoľvek a čokoľvek voči nemu “vytiahne” tak je to antikampaň a nebudem na to reagovať. Pretože veci, ktoré na neho v poslednej dobe vychádzajú v médiách sa nedajú vysvetliť a obhájiť.

Plánujete podniknúť voči B. Kollárovi aj nejaké trestnoprávne kroky?

Už som na neho podal dve trestné oznámenia.

Prečo sa podľa vášho názoru rozhodol B. Kollár práve vás obviniť zo spomínaného úplatku 40-tisíc eur, či z kúpy auta pre Barboru Richterovú?

Už som to vysvetli. Je to jeho obrana. A ešte normálna ľudská “ješitnosť”. Nevie zvládnuť to, že jedna z jeho “žien” ho zrazu prestala poslúchať, vrátila mu auto a neprišla ho na kolenách požiadať a odpustenie a peniaze. A keď zistil, že som jej pomohol ja, bez nejakých iných úmyslov, tak som sa mu do tej jeho hry celkom hodil.

Prečo ste podľa vášho názoru tŕňom v oku B. Kollára?

Tak to sa musíte opýtať jeho.