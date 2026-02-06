Zomrela žilinská futbalová legenda. V klube strávil takmer celú kariéru, pôsobil tam aj ako tréner

Rodák zo Žiliny Miroslav Turianik a bývalý futbalista, ktorý si zahral aj za československú reprezentáciu, zomrel vo veku 70 rokov.

U „žltozelených“ pôsobil v rokoch 1974 až 1977 a potom aj v sezónach 1982 až 1988. Po hráčskej kariére v rodnom klube strávil 15 rokov ako mládežnícky tréner najmä pri dorastoch, pričom pri trénerovi Antonovi Jánošovi si vyskúšal aj pozíciu asistenta pri A-tíme.

„Svojou dlhodobou aktivitou sa zapísal do futbalovej histórie pod Dubňom. Dokopy odohral za Žilinu 178 ligových duelov, v ktorých strelil 6 gólov,“ píše oficiálny web klubu spod Dubňa.

„Žiaľ, vo veku nedožitých 71 rokov nás opustil. Celý klub MŠK Žilina vyjadruje úprimnú sústrasť rodine, blízkym a všetkým, ktorí mali možnosť poznať Mira ako futbalistu i ako človeka. Odpočívaj v pokoji,“ doplnila Žilina.

Turianikovými tréningami si prešli viacerí úspešní odchovanci. Obliekal si aj dresy Dukly Praha a Škody Plzeň. Za Československo do 21 rokov odohral päť duelov, v ktorých strelil jeden gól.

