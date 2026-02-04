Klubová legenda odišla na večnosť vo veku 94 rokov. Ako prvý sa stal prezidentom hráčskej asociácie

Bývalý obranca Toronta Maple Leafs, ale aj ďalších klubov, Jim Morrison zomrel vo veku 94 rokov. Príčina smrti sa neuviedla.
Spomenutý kanadský tím mu vzdal hold na sociálnej sieti. Počas siedmich sezón odohral v základnej časti 399 zápasov. Trikrát sa zúčastnil zápasu hviezd.
V profesionálnej kariére, ktorá trvala od roku 1951 do roku 1973, hral aj v NHL za Boston Bruins, Detroit Red Wings, New York Rangers a Pittsburgh Penguins.
Rodák z Montrealu bol v roku 1967 zvolený za prvého prezidenta Hráčskej asociácie AHL a v roku 2013 bol uvedený do Siene slávy AHL.
We are saddened to hear of the passing of former Maple Leaf Jim Morrison at the age of 94—the second-oldest living Leafs alumnus.
Jim played 7 seasons and 399 regular season games for the Blue and White.
Our condolences to his friends and family, including son Dave Morrison,… pic.twitter.com/yn4MmltMNC
— Toronto Maple Leafs (@MapleLeafs) February 3, 2026
Morrison nazbieral v 704 zápasoch NHL 40 gólov a 160 asistencií.