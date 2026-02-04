Klubová legenda odišla na večnosť vo veku 94 rokov. Ako prvý sa stal prezidentom hráčskej asociácie

Patrik Mindžák
Redaktor športovej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Sviečka, úmrtie
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Spojené štáty americké Ľadový hokej Ľadový hokej z lokality Spojené štáty americké

Bývalý obranca Toronta Maple Leafs, ale aj ďalších klubov, Jim Morrison zomrel vo veku 94 rokov. Príčina smrti sa neuviedla.

Spomenutý kanadský tím mu vzdal hold na sociálnej sieti. Počas siedmich sezón odohral v základnej časti 399 zápasov. Trikrát sa zúčastnil zápasu hviezd.

V profesionálnej kariére, ktorá trvala od roku 1951 do roku 1973, hral aj v NHL za Boston Bruins, Detroit Red Wings, New York Rangers a Pittsburgh Penguins.

Rodák z Montrealu bol v roku 1967 zvolený za prvého prezidenta Hráčskej asociácie AHL a v roku 2013 bol uvedený do Siene slávy AHL.

Morrison nazbieral v 704 zápasoch NHL 40 gólov a 160 asistencií.

Firmy a inštitúcie: Boston BruinsDetroit Red WingsNew York RangersPittsburgh PenguinsToronto Maple Leafs
Okruhy tém: AHL Kariéra NHL Úmrtie
