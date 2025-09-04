Zomrela módna ikona. Giorgio Armani odišiel na večnosť vo veku 91 rokov

Vo veku 91 rokov vo štvrtok zomrel legendárny taliansky módny návrhár Giorgio Armani. O úmrtí „kráľa luxusného životného štýlu“ informovala jeho spoločnosť.
„Armani Group s nekonečným smútkom oznamuje odchod svojho tvorcu, zakladateľa a neúnavnej hnacej sily – Giorgia Armaniho,“ uviedla spoločnosť v stanovisku. Armani, najznámejší návrhár súčasnosti, otvoril svoj módny dom v Miláne v roku 1975 a rýchlo sa stal lídrom v odvetví, obliekajúc hviezdy po celom svete.
Pohreb rodáka z Piacenzy síce bude súkromný, no jeho priaznivci mu môžu prejaviť úctu v sobotu a nedeľu v Miláne v otvorenej pohrebnej miestnosti. „Il Signor Armani, ako ho vždy s úctou a obdivom oslovovali zamestnanci a spolupracovníci, odišiel pokojne, obklopený svojimi blízkymi,“ uviedla spoločnosť.
„Neúnavne pracoval až do posledných dní, venoval sa spoločnosti, kolekciám a mnohým prebiehajúcim a budúcim projektom,“ dodala Armani Group.
Armani pre zdravotné problémy tento rok zrušil svoju pánsku módnu prehliadku v Miláne a na odporúčanie lekárov vynechal aj parížsku prehliadku Armani Prive. „Za 20 rokov Armani Prive je to prvýkrát, čo nie som v Paríži. Lekári mi odporučili viac odpočinku, hoci som sa cítil pripravený,“ uviedol Armani v júli v stanovisku pre AFP.
Armaniho smrť prišla len niekoľko týždňov pred oslavami 50. výročia jeho značky. Taliansky minister kultúry Alessandro Giuli vyjadril poctu „výnimočnej osobnosti talianskej kultúry, ktorá dokázala premeniť eleganciu na univerzálny jazyk“.
„Jeho nenápadný a inovatívny štýl redefinoval vzťah medzi módou, kinom a spoločnosťou a zanechal nezmazateľnú stopu v súčasnej kultúre,“ povedal Giuli a dodal: „Nebol len majstrom módy, ale aj uznávaným ambasádorom talianskej identity vo svete.“