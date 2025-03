Coco Chanel. Ako vôňa lásky zmenila svet módy?

Coco Chanel je jedinečná žena a úžasná milenka. Ikona 20. storočia.

A toto je jej príbeh. Mademoiselle Coco a vôňa lásky .

Žena, ktorá nepoužíva parfum, nemá budúcnosť. COCO CHANEL

Paríž, 1919

Móda Coco Chanel je revolučná, korzety už neobmedzujú ženy v pohybe, a predsa sú jej šaty stelesnením elegancie. Keď však pri nehode zomrie jej milenec, prepadne smútku a neutíchajúcej bolesti.

V roku 1926 navrhla šaty „malé čierne“, s ktorými spočiatku nezožala len chválu, ale aj kritiku: Teraz chce mademoiselle Chanel, aby celý svet smútil pre jej Boya Capela – stálo v novinách. Avšak víťazné ťaženie týchto šiat sa nedalo zastaviť, v roku 1954 nasledoval kostým z buklé, ktorý sa stal ako kostým Chanel tiež nesmrteľný…

Novú energiu jej dodá až plán uctiť si jeho pamiatku parfumom. Pri hľadaní vône lásky objaví nielen parfum Kataríny Veľkej, ale stretne aj charizmatického Dimitrija Romanova. S ním sa vydáva na juh Francúzska, do kolísky všetkých veľkých vôní.

Mademoiselle Coco a vôňa lásky samozrejme nie je životopis, ale beletrizovaný príbeh o tejto výnimočnej žene. Nečakajte plno faktov, údajov, ale skôr nenáročné čítanie o žene, s ktorou sa život nemaznal. Desaťročia si v sebe niesla stigmu nemanželského dieťaťa, aj napriek tomu dokázala zažiariť.

Určite si budete chvíľami gúgliť niektoré udalosti a osoby, budete si chcieť pozrieť na internete fotky.

Príbeh približuje nielen zrod legendárneho parfumu, ale ukazuje aj silu, ktorá v nás drieme, schopnosť pozviechať sa pretvoriť smútok na niečo výnimočné. Ukazuje, ako dokážeme nájsť tvorivého ducha aj v najťažších chvíľach života.

Autorka Michelle Marly si evidentne urobila dôkladný výskum a výborne prepája historické fakty s pútavým príbehom. Najmä autentické zobrazenie Paríža 20. rokov a komplexnosť postáv vás vtiahne, zaujme, osloví predovšetkým čitateľky.

Autorka navyše v závere zhrnie osudy ďalších známych osobností, ktoré ovplyvnili život Coco Chanel a ktoré sa v knihe občas mihli.

„Keď som dostala objednávku napísať román Mademoiselle Coco a vôňa lásky, bola som absolútne nadšená nielen kvôli téme. Spočiatku som si myslela, že to bude ľahká úloha, pretože jej život je tak rozsiahle zdokumentovaný, no nemohla som sa viac mýliť. Po prečítaní jej deviateho životopisu som pochopila, že existuje len málo informácií, na ktoré by som sa mohla slepo spoľahnúť,“ dodáva autorka.

