Zomrela herečka Catherine O’Harová, medzi prvými reagoval jej filmový syn Macaulay Culkin

Vo veku 71 rokov zomrela v piatok herečka Catherine O’Harová. Na správu o jej úmrtí medzi prvými reagoval jej filmový syn z obľúbenej komédie Sám doma Macaulay Culkin, ktorý s ňou stvárnil rodinný vzťah na filmovom plátne, píše server iDnes.cz.
„Mami. Myslel som si, že máme čas,“ napísal Culkin k dvojici fotografií – jednej z filmu Sám doma a druhej novšej, ktorá vznikla po ich stretnutí na Chodníku slávy v Hollywoode.
Už sa nestretli
„Chcel som viac. Chcel som sedieť vedľa teba na stoličke. Počul som ťa, ale mal som ti toho toľko čo povedať. Milujem ťa. Uvidíme sa neskôr,“ napísal Culkin, ktorý sa so svojou filmovou mamou mal stretnúť na odovzdávaní Zlatých glóbusov.
To sa konalo 11. januára, keďže bola nominovaná na najlepšiu herečku vo vedľajšej úlohe za seriál The Studio a on tam odovzdával cenu za najlepší scenár. Catherine O’Harová sa však na ceremoniál nedostavila.
Naposledy v septembri
Naposledy sa na verejnosti objavila v septembri na odovzdávaní cien Emmy. Vtedy fanúšikov prekvapila pochudnutým vzhľadom, no napriek tomu rozdávala úsmevy. Príčina úmrtia herečky zatiaľ nebola zverejnená, podľa denníka Daily Mail však zomrela „po krátkej chorobe“.
Spomienku herečke venoval aj herec Pedro Pascal, ktorý si s ňou zahral v seriáli The Last of Us. „Bolo geniálne byť ti nablízku. Navždy som ti vďačný. V mojom svete je teraz menej svetla, ale tento šťastný svet, ktorý ťa mal, si ťa uchová navždy. Jedinečná Catherine O’Harová,“ napísal.
Filmová mama
Catherine O’Hara patrila medzi najvýraznejšie osobnosti filmovej a televíznej komédie. Preslávila sa najmä úlohou Delie Deetzovej v kultovej snímke Beetlejuice (v slovenskej distribúcii uvádzanej ako Beetlejuice), ako aj postavou starostlivej mamy Kate McCallisterovej v rodinnej komédii Sám doma a jej pokračovaní Sám doma 2: Stratený v New Yorku.
Televíznych divákov si získala stvárnením excentrickej Moiry Roseovej v seriáli Schitt’s Creek, za ktorý získala cenu Emmy. Objavila sa aj v komédiách Best in Show (Víťaz výstavy) a A Mighty Wind (Silný vietor).