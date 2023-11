Zomrela 19-ročná nádejná hviezda Veronika Jugasová, talentovaná huslistka spáchala samovraždu

Český hudobný svet je v smútku. Vo veku 19 rokov údajne ukončila svoj život nadaná huslistka Veronika Jugasová. Nikto z profesorov pražského konzervatória vraj netušil, že by mala problémy. Informovala TV Joj na svojej stránke Topstar.noviny.sk.

Úspešná vo viacerých súťažiach

„Dnes ma veľmi zasiahla smutná správa, že Veronika Jugasová, ktorá mnohokrát úspešne súťažila na Kocianově houslové soutěži, zomrela. Mala iba 19 rokov,“ napísal na sociálnej sieti husľový virtuóz a pedagóg Pavel Šporcl.

Pre profesionálnu dráhu huslistky sa rozhodla ešte ako dieťa. Keď mala 12 rokov, úspešne sa zúčastnila husľovej súťaže a odišla študovať na konzervatórium, ktoré mala zakrátko dokončiť.

Čo sa to, preboha, deje?

Smútok nad tragédiou vyjadril aj slávny huslista Václav Hudeček. Na sociálnej sieti zverejnil fotografiu z Luhačovíc. „Študentka Pražského konzervatória v triede prof. Jiřího Fišera †21.11.2023. Na fotografii z tohtoročných Luhačovic, kam prvýkrát prišla ako 12-ročná, vtedy ju učila prof. Dana Vlachová. Budeš nám všetkým chýbať, Verunka.“

O to viac sa ho jej smrť dotkla, nakoľko sa s ňou stretol iba deň predtým. „Naša milá Verunka s nami dnes mala hrať na Sviatkoch hudby… Včera sme skúšali, tešila sa do Luhačovíc. Čo sa to, preboha, deje…,“ pýtal sa Hudeček.

