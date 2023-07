Zomrel spisovateľ Seiiči Morimura, vo svojom diele odhalil zverstvá japonskej Jednotky 731

Vo veku 90 rokov v pondelok zomrel známy japonský spisovateľ Seiiči Morimura. Jeho trilógia Akuma no Hóšoku, v angličtine známa ako The Devil’s Gluttony, odhalila lekárske experimenty na ľuďoch, ktoré počas druhej svetovej vojny vykonávala tajná jednotka japonskej armády.

Morimurov vydavateľ Kadokawa a tiež jeho webstránka informovali, že skonal na zápal pľúc v tokijskej nemocnici.

Osvojil si pacifistické zásady

Morimura sa narodil v roku 1933 v Saitame severne od Tokia, prežil americké bombardovanie tokijskej oblasti na konci druhej svetovej vojny a osvojil si pacifistické zásady.

O svojom odhodlaní brániť povojnovú pacifistickú ústavu Japonska a vystupovať proti jadrovým zbraniam napísal knihu. Pripojil sa aj k protestom proti reinterpretácii ústavy v roku 2015, ktorou umožnil vtedajší premiér Šinzó Abe väčšiu vojenskú aktivitu.

Získal prestížne ceny

Článkami do časopisov začal Morimura prispievať počas práce v hoteloch. V roku 1969 získal za svoju mysterióznu literatúru prestížnu cenu Edogawa Rampo a v roku 1973 mu udelili aj cenu Mystery Writers of Japan.

Jeho román Ningen no Šómei (Proof of the Man) z roku 1976, záhadný príbeh o zavraždenom mladom černochovi, ktorý odhalil temnú stránku povojnového Japonska, sa dočkal aj filmového spracovania. Ďalší jeho populárny román Jasei no Šómei (Proof of the Wild), ktorý vyšiel o rok neskôr, zase zobrazuje sprisahanie v súvislosti s genocídou v odľahlej dedine.

Opísal zverstvá Jednotky 731

Séria Akuma no Hóšoku, ktorá začala vychádzať v roku 1981 ako novinový seriál, sa stala bestsellerom a v súvislosti so zverstvami spáchanými Jednotkou 731 japonskej cisárskej armády v Číne vyvolala rozruch v celej krajine.

Podľa historikov a bývalých príslušníkov Jednotky 731 zo základne v Japoncami kontrolovanom Charbine v Číne aplikovali vojnovým zajatcom v rámci výskumu biologických zbraní injekcie s týfusom, cholerou a inými chorobami. Predpokladá sa, že Jednotka 731 vykonávala v rámci testov odolnosti aj vivisekcie a zmrazovala väzňov na smrť.