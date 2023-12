Zomrel spevák a gitarista z legendárnej kapely Beach Boys, prehral boj so zákernou chorobou

Spevák a gitarista Jeffrey Foskett, známy člen legendárnej kapely Beach Boys, zomrel vo veku 67 rokov po boji s rakovinou štítnej žľazy.

Vo svojom príspevku na Instagrame zverejnil túto smutnú správu v pondelok 11. decembra jeho spoluhráč Brian Wilson.

Jeden z najtalentovanejších

Jeho odchod nesie veľmi ťažko, pretože bol jeho veľmi dobrým kamarátom a tiež ho nazval, že bol jedným z najtalentovanejších hudobníkom.

„Som taký zlomený, že môj drahý priateľ Jeff Foskett zomrel,“ napísal na začiatku svojho postu.

Spieval ako anjel

„Jeff tu bol vždy pre mňa, keď sme boli na turné a bez neho by sme to nezvládli. Jeff bol jeden z najtalentovanejších chalanov, akých som kedy poznal. Bol to skvelý hudobný líder a gitarista a vedel spievať ako anjel,“ vzdal mu ešte naposledy hold.

Rakovinu hudobníkovi diagnostikovali v roku 2018. Odvtedy sa stiahol do súkromia a s fanúšikmi komunikoval prostredníctvom sociálnych sietí.

Viac si o jeho živote prečítajte na stránke Topstar.noviny.sk.