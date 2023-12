Zomrel len 36-ročný slovenský spevák a hudobník, slová jeho manželky trhajú srdce

Slovenská punkrocková scéna prišla o lídra kapely Búrka, Ivana Janáka. Zomrel 8. decembra vo veku 36 rokov po ťažkom boji s chorobou. Okrem kapely sa venoval sokoliarstvu a bol tiež manželom a otcom malého synčeka Adama.

O smutnej správe informovala TV Joj na svojej stránke Topstar.noviny.sk. Sociálne siete zaplavili srdcervúce správy od kolegov i priateľov frontmana, no najsilnejší odkaz napísala jeho manželka.

„Milujem ťa a navždy budem, tak, ako sme si to sľúbili v dobrom aj v zlom, muž môj. Chýbaš, tak veľmi to bolí, ďakujem za všetko čo si pre nás robil, ako si sa o mňa staral, miloval, zbožňoval, vytvoril nám domov, podporoval ma vo všetkom, bál sa o mňa, aj keď tebe bolo najhoršie,“ odkázala mu Laura.

Podľa jej slov v statuse bolo zrejmé, že zvádzal dlhé mesiace boj s chorobou. „Nikto si nezaslúži to čo si si musel prežívať a ako statočne si tie dlhé mesiace bojoval, nikto iný by to tak nezvládol, bol si ten najsilnejší chlap na svete a vždy budeš moja súčasť,“ uviedla.

Uctili si ho tiež kamaráti z kapely Demonic-Eyed aj Slovenský klub sokoliarov. Ten zároveň zriadil zbierku na pomoc Ivanovej rodine. Posledná rozlúčka sa uskutoční 12. decembra.

