Zomrel člen legendárnej kapely, bol spoluautorom slávneho megahitu

Vo veku 71 rokov zomrel ešte 25. marca člen legendárnej kapely z 80. rokov Chris Cross, vlastným menom Chris Allen. Ako píše TV Joj na svojej stránke Topstar.noviny.sk, informáciu o jeho smrti zverejnili až teraz a ani príčina nie je známa.

Hudobníka si uctil aj jeho bývalý kolega a frontman z kapely Ultravox Midge Ure, ktorý uviedol, že bol ako „lepidlo, ktoré držalo kapelu pohromade“.

„Pracovali sme spolu, hrali sme spolu, tvorili hudbu a režírovali videá. Aj po rokoch od seba sa nám podarilo pokračovať tam, kde sme skončili, ako keby tie roky medzitým nikdy neexistovali. Bol si logikou v šialenstve v našich životoch. Bolo skvelé poznať ťa a rásť s tebou. Si milovaný a chýbaš nám, starým priateľom,“ napísal.

Hold mu vzdal na sociálnej sieti aj klávesák Billy Currie a tiež mnohí fanúšikovia. Skupina sa preslávila svojím albumom Ultravox! Jej členovia sa inšpirovali hlavne kapelami Rolling Stones či Beatles, neskôr Davidom Bowiem či New York Dolls. Práve Ure doviedol kapelu k jej najväčším hitom, ako Vienna, ktorej spoluautorom bol Chris Cross, Dancing With Tears, či All Stood Still a Reap the Wild Wind.

