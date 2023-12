Zomrel bývalý nemecký minister financií Wolfgang Schäuble, bol najdlhšie slúžiacim zákonodarcom v krajine

Vo veku 81 rokov zomrel bývalý nemecký minister financií Wolfgang Schäuble, ktorý pomáhal pri rokovaniach o zjednotení Nemecka v roku 1990 a bol ústrednou postavou úsilia o vymanenie Európy z dlhovej krízy o dve desaťročia neskôr.

Schäuble zomrel doma v utorok večer, informovala v stredu jeho rodina nemeckú tlačovú agentúru dpa. Schäuble sa stal ministrom financií v kabinete kancelárky Angely Merkelovej v októbri 2009, tesne predtým, ako odhalenia o narastajúcom rozpočtovom deficite Grécka spustili krízu, ktorá zachvátila kontinent a hrozila destabilizáciou svetového finančného poriadku.

Ako dlhoročný zástanca väčšej európskej jednoty pomáhal viesť úsilie, ktorého cieľom bola hlbšia integrácia a prísnejší súbor pravidiel. Nemecko si však vyslúžilo kritiku za dôraz na úsporné opatrenia a vnímaný nedostatok veľkorysosti.

Po ôsmich rokoch vo funkcii ministra financií si konzervatívny Schäuble upevnil svoj status popredného štátnika tým, že sa stal predsedom nemeckého parlamentu, čo bol posledný krok v jeho dlhej politickej kariére. Zomrel ako najdlhšie slúžiaci zákonodarca v krajine.

For many decades Wolfgang #Schäuble served the people in Germany and our democracy with dedication, intelligence and admirable energy. When History smiled on us in 1989/90 he contributed greatly to the reunification of our country. I shall forever be grateful to him. pic.twitter.com/p8tYP2L0L4

— Steffen Seibert (@GerAmbTLV) December 27, 2023