Zoberte deti do kina: Prichádza Krakenteena Ruby!

Začnite letné prázdniny skvelým animovaným filmom pre celé rodiny, ktorý sa odohráva na súši i vo vode. Rovnako, ako ideálne letné prázdniny. Krakenteena Ruby prichádza do kín už 29. júna!

Toto leto sa vďaka štúdiu DreamWorks Animation ponoríme do divokého a búrlivého života veľmi plachej tínedžerky na bežnej strednej škole. S hrôzou zisťuje, že je priamym členom bájnej rodiny morských krakenov, že jej osud leží v hlbinách oceánu a že ju čakajú dobrodružstvá, o akých sa jej ani nesnívalo.

Foto: CinemArt

Znie to dobrodružne a lákavo, avšak má to jeden háčik. Keď máte šestnásť rokov ako Ruby Gillmanová, rozhodne nechcete vyčnievať. Chcete nenápadne splynúť s ostatnými spolužiakmi. To sa však celkom nedarí, a to nielen preto, že Ruby je srdcom krakenka. Bohužiaľ, vyniká aj v matematike a jej príliš starostlivá mama jej zakazuje chodiť po škole s ostatnými deťmi na pláž. Vlastne, všeobecne jej zakazuje chodiť k vode, čo je dosť ťažká úloha, keďže bývajú v Oceanside kde vylihovanie na móle je trávenie času č. 1. To, že je Ruby priamym potomkom rodu krakenov a má zdediť trón mocnej kráľovnej siedmich morí, sa však dozvedela najmä vďaka tomu, že porušila mamine príkazy a zákazy.

Pozrite si trailer tu:

Tiež zistila, že hlavnou úlohou krakena je chrániť oceány pred mocnými a zákernými morskými pannami a tento boj o moc trvá odjakživa. Teraz ale nadobudol nový rozmer. Najobľúbenejšie dievča v škole, Chelsea, je v skutočnosti morská panna. Ak teda má Ruby ochrániť seba a svoje okolie, bude musieť rýchlo objaviť schopnosti, ktoré robia krakena krakenom…

Foto: CinemArt

Strach či hľadanie svojho vlastného miesta

„Keď pracujete s mytologickými bytosťami, nie ste viazaní obmedzeniami reálneho sveta,“ hovorí režisér DeMicco, „Môžete popustiť uzdu svojej fantázii a vytvoriť tvory, ktoré sú skutočne jedinečné. Ale možno ešte dôležitejšie je, že mytologické bytosti nám umožňujú skúmať základné pravdy o ľudskej skúsenosti. Či už ide o strach z neznámeho alebo boj o nájdenie svojho miesta vo svete, tieto tvory nám môžu pomôcť preskúmať tieto témy spôsobom, ktorý je silný a nezabudnuteľný.”

Film je zároveň príbehom o medzigeneračných vzťahoch a o sile, ktorá sa skrýva v nežnom pohlaví a ktorá sa čoraz viac dostáva do popredia. „Veríme, že film o Ruby Gillmanovej má potenciál stať sa filmom leta o dievčenskej sile,” povedala Margie Cohnová, prezidentka DreamWorks Animation.

Foto: CinemArt

Nenechajte si ujsť príbeh o jedinečných rodinných vzťahoch a o nezlomnej sile ženského pohlavia. V kinách od 29. júna.

Informačný servis