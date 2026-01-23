Známy je termín voľby nového prezidenta FC Barcelona. Uchádza sa Laporta o znovuzvolenie?

Joan Laporta oznámil termín volieb na marec 2026, v ktorých sa bude uchádzať o znovuzvolenie.
Peter Mráz
Redaktor športovej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Camp Nou
Štadión Camp Nou Foto: www.gettyimages.com
Španielsko Futbal Futbal z lokality Španielsko

Voľba prezidenta v španielskeho futbalovom klube FC Barcelona sa uskutoční vo štvrtok 15. marca. Na tento termín vyhlásil hlasovanie súčasný šéf klubu Joan Laporta, ktorý sa bude uchádzať o znovuzvolenie.

Ide o najskorší možný termín pre konanie volieb podľa stanov katalánskeho klubu, ktoré nasledujú po jeho druhom zvolení v marci 2021 a prichádzajú na konci jeho päťročného funkčného obdobia.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

„Dnes na zasadnutí predstavenstva sme sa dohodli, že 15. marca usporiadame voľby na post prezidenta FC Barcelona. Sme presvedčení, že tieto voľby budú príkladné s vysokou účasťou,“ povedal Laporta vo videu zverejnenom na klubovej webstránke.

Vyzývateľmi 63-ročného Laportu bude aj Victor Font, ktorý v predchádzajúcich voľbách skončil druhý s 30 percentami hlasov. O priazeň sa budú uchádzať aj Xavier Vilajoana a Marc Ciria.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Po obhajobe španielskeho Superpohára začiatkom januára, zisku domáceho hetriku v minulej sezóne a postupe do semifinále Ligy majstrov, je Laporta favoritom na znovuzvolenie.

V kampani v roku 2021 sľúbil udržanie legendy Lionela Messiho v klube, čo sa mu vzhľadom na zlú finančnú situáciu klubu nepodarilo. Počas svojej „vlády“ dozeral na oneskorenú prestavbu a čiastočné znovuotvorenie domovského štadióna Camp Nou.

Viac k osobe: Joan Laporta
Firmy a inštitúcie: FC Barcelona
Okruhy tém: La Liga 2025/2026 Liga majstrov 2025/2026
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk